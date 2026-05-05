Gisteren ging de Steam Controller in de verkoop, en de controller was binnen een halfuur uitverkocht.

Zoals eerder aangekondigd verscheen de nieuwe gamecontroller van Valve op 4 mei. PC Gamer schrijft dat het een halfuur duurde voor dat de controller was uitverkocht via Steam. Kort daarna kwam blijkbaar een nieuwe lading beschikbaar, maar ook die was binnen een kwartier uitverkocht. Dat leverde zoveel bezoek op Steam op, dat de website blijkbaar zo nu en dan down was.

De Steam Controller - die 99 euro kost - is bedoeld om alle games in je Steam-bibliotheek te spelen, of dat nou op pc, laptop, Steam Deck, of de aankomende Steam Machine of Steam Frame is. De controller wordt geleverd met de 'Puck', waarmee een draadloos signaal wordt verstuurd om de controller te verbinden en die ook als oplaadstation voor de controller dient.

De controller moet ongeveer 35 uur meegaan met een volle lading. De controller heeft magnetische analoge sticks die TRM-technologie gebruiken, waardoor ze erg responsief aanvoelen. Er is HD-rumble en ook gyro-besturing mag niet ontbreken.