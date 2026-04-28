Sega en Creative Assembly hebben de eerste teaser trailer van het vervolg op Alien: Isolation gedeeld.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 08:16

Een vervolg op de in 2014 verschenen sciencefiction-horrorgame werd in 2024 al aangekondigd, maar sindsdien is het stil rondom het spel. Tot nu dan, aangezien hieronder een eerste, korte teaser trailer te zien is.

Veel verdere informatie is er nog niet, maar opvallend genoeg worden in de trailer de deuren van een ruimtestation geopend naar buiten, wat zou betekenen dat dit vervolg zich ook buiten een ruimtestation afspeelt. Aangezien nu een eerste teaser trailer is getoond, laat een complete onthulling mogelijk niet lang meer op zich wachten.

De eerste Alien: Isolation verscheen zoals gezegd in 2014. In deze first-person game moeten spelers op een ruimtestation zien te overleven terwijl een Xenomorph op hen jaagt. Spelers besturen daarbij Amanda Ripley, de dochter van Ellen Ripley uit de Alien-films. De game staat bekend om de hoge mate van spanning.