Er is een nieuwe trailer uitgekomen van de aankomende shooter Call of Duty: Modern Warfare 4, waarin de multiplayer van de game centraal staat.

De beelden tonen veel actievolle schietgevechten op de verschillende maps die de game rijk is. Zo is duidelijk dat er twaalf nieuwe mulitplayermaps (voor potjes van zes tegen zes spelers) aanwezig zijn.

Ook wordt de nieuwe multiplayermap specifiek Kill Block uitgelicht. Dit is een map die tussen rondes qua structuur verandert, zodat elk potje weer anders aanvoelt. Ook de weersomstandigheden kunnen veranderen. Op release is de map bedoeld voor Gunfight-potjes voor 3v3 en 10v10 spelers, al is het de bedoeling dat uiteindelijk ook traditionelere multiplayermodi er op plaatsvinden. Tot slot staan ook attachments voor wapens centraal. Spelers kunnen allerlei attachments aan hun wapens toevoegen om compleet andere aanvallen te creëren.

Bèta's voor de multiplayer op komst

Er komen twee bèta's van de game, waarbij het eerste weekend van de open bèta bedoeld is voor mensen die de game hebben gereserveerd op Xbox Series-consoles, PlayStation 5 of pc. Deze wordt van 21 tot 25 augustus gehouden.

Van 28 augustus tot 1 september is het tweede bètaweekend, en deze is voor iedereen die een PS5, Xbox Series-console, pc óf Nintendo Switch 2 thuis heeft staan. Een reservering van de game is niet nodig, iedereen kan de bèta uitproberen. Vanaf 26 augustus kunnen Switch 2-consumenten de game echter wel al reserveren. Gedurende de bèta kunnen spelers diverse multiplayermaps en -modi aan de tand voelen en met negentien verschillende wapens knallen.

Modern Warfare 4 is vanaf 23 oktober verkrijgbaar

Op 23 oktober komt Call of Duty: Modern Warfare 4 uit. De game draait deels om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die zoals gezegd direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.