Electronic Arts en Bit Reactor hebben de laatste trailer van de tactische game Star Wars Zero Company uitgebracht voor de release van het spel volgende week.

Met de trailer, waarin naast gameplay ook cinematische scènes zitten, maken de bedrijven potentiële spelers alvast lekker voor wat komen gaat. De trailer kan hieronder worden bekeken.

Star Wars Zero Company wordt ontwikkeld door Bit Reactor, een studio bestaande uit mensen die ook aan de Xcom-reeks hebben gewerkt. Daarbij helpt Respawn Entertainment - bekend van de Star Wars Jedi-games - ook een handje mee.

Tactische gameplay met een zelf samengesteld team

De turn-based tactische game laat spelers met voormalige Republic-agent Hawks en zijn team het opnemen tegen een dreiging in het universum. De game bevat een singleplayercampagne met tactische missies, en tussendoor creëren spelers hun eigen thuisbasis. Mensen krijgen daarbij vrijheid om het team naar eigen smaak samen te stellen.

Star Wars Zero Company verschijnt op 27 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc (via Steam en Epic Games Store).

Positieve eerste indruk

Dunke speelde de game alvast en was zeer positief in zijn preview op ID: "Nu wil ik niet te hard van stapel lopen, maar het is het benoemen waard dat eigenlijk alles wat ik van Star Wars Zero Company heb kunnen zien tijdens de preview, praktisch uit de Star Wars-game van mijn dromen is geplukt. Ware het niet dat ik de game op pc speelde - niet bepaald mijn favoriete platform - en ik op medium-settings hier en daar tegen wat technische kuren aan liep. Visuele bugs als het door een object heen schieten bijvoorbeeld, maar hier en daar ook wat crashes die hopelijk voor de release als sneeuw onder de zon zijn verdwenen. Respawns Jedi-games leden op launch al onder vele technische problemen, dus ik hoop vurig dat Zero Company niet onder zijn eigen ambitie bezwijkt.