Bestel je de Steam Controller nu, dan ontvang je hem pas volgend jaar

De onlangs uitgekomen Steam Controller is populair. Zó populair, dat wanneer je hem nu besteld, hij pas in 2027 wordt geleverd.

Afgelopen maand kwam de Steam Controller uit en introduceerde Valve wachtrijen om hem aan te schaffen. De controller raakte namelijk binnen een halfuur uitverkocht, dus veel mensen wilde hem kopen. "Door over te schakelen op een wachtrij hebben we (hopelijk) een hoop onrust bij klanten kunnen wegnemen. Deze benadering is ook voor ons handig, omdat we zo beter vooruit kunnen plannen om Controllers zo snel mogelijk bij klanten thuis te krijgen", zo meldt Valve nu.

Valve benadrukt in de nieuwe blogpost dat het doorgaat met de productie van de Steam Controller. "Gezien de huidige vraag vergeleken met hoeveel we er voor het eind van het jaar kunnen maken, willen we echter duidelijke verwachtingen scheppen over wanneer iedereen zijn bestelling zal ontvangen."

Op de verkooppagina van de Steam Controller wordt daarom voortaan getoond wanneer de Steam Controller binnenkomt wanneer je hem nu besteld. Valve laat weten dat er drie verschillende periodes kunnen staan: voor september 2026, voor december 2026 en in 2027. Wanneer men nu naar de pagina in kwestie gaat, staat er 2027. Je hebt dus flink wat geduld nodig als je de controller in handen wil krijgen.

Over de Steam Controller

De Steam Controller kost 99 euro en is bedoeld om alle games in je Steam-bibliotheek te spelen, of dat nou op pc, laptop, Steam Deck, of de aankomende Steam Machine of Steam Frame is. De controller wordt geleverd met de 'Puck', waarmee een draadloos signaal wordt verstuurd om de controller te verbinden en die ook als oplaadstation voor de controller dient.