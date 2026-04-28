Valve heeft eindelijk de releasedatum en prijs van de nieuwe Steam Controller aangekondigd: de controller verschijnt op 4 mei en gaat 99 euro kosten.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 07:44

De controller werd vorig jaar al aangekondigd samen met de Steam Machine en Steam Frame, maar het bleek lange tijd stil rondom de accessoires. Valve heeft nu in ieder geval de stilte rondom de Steam Controller doorbroken. De controller is vanaf 4 mei te bestellen.

De Steam Controller is bedoeld om alle games in je Steam-bibliotheek te spelen, of dat nou op pc, laptop, Steam Deck, of de aankomende Steam Machine of Steam Frame is. De controller wordt geleverd met de 'Puck', waarmee een draadloos signaal wordt verstuurd om de controller te verbinden en die ook als oplaadstation voor de controller dient. De controller moet ongeveer 35 uur meegaan met een volle lading. De controller heeft magnetische analoge sticks die TRM-technologie gebruiken, waardoor ze erg responsief aanvoelen. Er is HD-rumble en ook gyro-besturing mag niet ontbreken.

Ondertussen wachten gamers vooral nog steeds op meer info over de release van de Steam Machine, het apparaat waarmee mensen hun Steam-games op simpele wijze op televisie kunnen afspelen. Die zou eigenlijk in het eerste kwartaal van dit jaar zijn uitgekomen, maar door de alsmaar stijgende prijzen van pc-hardware werd het apparaat noodgedwongen uitgesteld. In een interview met Polygon liet Valve's hardware-ingenieur Steve Cardinali weten dat het heeft besloten om de Steam Controller eerst uit te brengen omdat er geen RAM in de controller zit en het dus makkelijker was om hem snel uit te brengen.

Valve bracht vorig decennium overigens ook al een Steam Controller uit. De nieuwe Steam Controller is dus in feite de opvolger daarvan.