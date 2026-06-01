Acer heeft een nieuwe pc-gamehandheld aangekondigd, de Nitro Blaze Link.

Acer heeft al verschillende gamehandhelds onder de Nitro Blaze-naam uitgebracht, maar de Nitro Blaze Link heeft een uniek concept. Het apparaat speelt namelijk niet zelf games af, maar streamt games vanaf je game-pc. Daarmee is de Link een beetje vergelijkbaar met de PlayStation Portal, maar dan voor pc-games. Een internetconnectie is dus ook essentieel.

De Nitro Blaze Link heeft een touchtscherm van 7 inch, weegt 454 gram en heeft diverse knoppen die schering en inslag zijn op controllers voor games, waaronder joysticks, een vierpuntdruktoets en actieknoppen.

Acer brengt de Nitro Blaze Link ergens in het laatste kwartaal van dit jaar uit. Een prijs is nog niet aangekondigd, maar gezien het feit dat de gamehandheld voor streaming bedoeld is en de games niet zelf afspeelt, lijkt een prijs ergens tussen de 200 en 400 euro niet ondenkbaar.