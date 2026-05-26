Er lijkt een Lego-versie van de populaire citybuilder Cities: Skylines te komen.

Dat blijkt uit een leeftijdsclassificering in Zuid-Korea (via Gematsu), waar wel vaker te vroeg games publiekelijk worden gekeurd om er een minimale leeftijd aan te hangen. Er werden meer spellen genoemd, waaronder Gears of War: E-Day en Persona 4 Revival, maar Lego Skylines viel op omdat deze game nog helemaal niet is aangekondigd op moment van schrijven.

Er valt dan ook nog niets te zeggen over wat Lego Skylines precies inhoudt, maar gezien de naam is de meest voor de hand liggende theorie dat het om een Lego-versie van de Cities: Skylines-franchise gaat. Dat zijn 'city builders', waarin je net als in Sim City je eigen stad bouwt. De Skylines-games leggen daarbij wel extra nadruk op het belang van goede doorstroming van verkeer.

Wat een eventuele Lego-versie van deze spellenreeks precies voor meerwaarde kan bieden is niet bekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat alle gebouwen en voertuigen in virtuele Lego-blokjes worden vormgegeven.