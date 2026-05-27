Ontwikkelaar CD Projekt Red zendt morgen een speciale livestream uit om te vieren dat The Witcher 3: Wild Hunt-uitbreiding Blood and Wine tien jaar geleden uitkwam. Fans hopen echter dat hier de nieuwe dlc voor de game waar al lange tijd geruchten over gaan wordt aangekondigd.

Op donderdag 28 mei om 17:00 uur Nederlandse tijd zendt CD Projekt Red een "jubileumstream van The Witcher 3: Blood and Wine uit. Samen met Kacper Niepokólczycki en Magdalena Zych keren we nog eenmaal terug naar het land van ridders, wijngaarden en vampiers!"

Tijdens de stream wordt dus teruggeblikt op Blood and Wine, een uitbreiding voor de populaire rpg The Witcher 3: Wild Hunt. De dlc biedt een nieuw gebied dat losstaan van de spelwereld in het hoofdspel.

Hoewel CD Projekt Red geen indicatie geeft dat de livestream nieuwe aankondigingen bevat, hopen fans dat het bedrijf tijdens deze stream een nieuwe uitbreiding voor The Witcher 3 onthult. Daar gaan namelijk al geruime tijd geruchten over, en de stream zou een uitgelezen moment zijn voor de onthulling.

Zo wordt geclaimd dat de nog onaangekondigde dlc zich in een nieuwe regio afspeelt, namelijk de Zerrikanian-woestijn. Dit is een locatie ten oosten van de spelwereld waarin The Witcher 3 zich afspeelt. In Blood and Wine werd deze locatie al meermaals bij naam genoemd.

De dlc zou daarbij als een soort tussenstop tussen The Witcher 3 en het aankomende vierde deel dienen, waarbij het personage Ciri de Trial of the Grasses uitvoert om een Witcher te worden. Volgens de geruchten werkt Fool's Theory aan de dlc. Zij ontwikkelen ook een remake van de eerste The Witcher-game.