Frontier Developments - ook bekend van de Planet Coaster-games - heeft dierentuinsimulator Planet Zoo 2 aangekondigd. De releasedatum is ook meteen bekend: het spel verschijnt op 13 oktober.

Op die datum komt er zowel een standaard editie van 49,99 euro als een Deluxe-editie van 64,99 euro uit, zo meldt Frontier. In die laatstgenoemde editie zitten bijvoorbeeld zes extra diersoorten, alsmede diverse exclusieve versieringen voor in de dierentuin. De game komt naar pc (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Net als in de eerste Planet Zoo uit 2019 is het in het vervolg ook de bedoeling om een eigen dierentuin op te bouwen, of via diverse scenario's bestaande dierentuin op weg te helpen. Natuurlijk zal de game diverse nieuwe dieren ten opzichte van het origineel bevatten, en voor het eerst ook vliegende diersoorten.

Ook nieuw is dat spelers een eigen natuurreservaat kunnen bouwen om dieren daarin vrij te laten. Deze levende ecosystemen kunnen geheel door spelers zelf gebouwd worden, waarbij er natuurlijk rekening gehouden moet worden met de diverse eisen van de dieren. Er ligt ook een grotere nadruk op aquatische soorten, met aquariums met zowel zoet als zout water.