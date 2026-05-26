Het gigantische bedrag is afgelopen weekend bereikt . De pc-game werd al in 2012 aangekondigd en sindsdien maken mensen die interesse hebben in de game in groten getale geld over naar ontwikkelaar Cloud Imperium Games. Inmiddels hebben meer dan 6,5 miljoen mensen dat gedaan.

Het bedrag dat is opgehaald levert ook kritiek op. Diverse mensen noemen de game een zwendel, omdat het na al die jaren nog altijd niet af is, maar er wel al zoveel geld van mensen afhandig is gemaakt. Er zijn dan ook al geruime tijd enorm dure bundels met in-game schepen te koop. Ondanks dat zou al het geld dat is opgehaald in de ontwikkeling van het spel gestopt worden.