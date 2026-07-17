Sony en Insomniac Games hebben een nieuwe trailer van het later dit jaar te verschijnen Marvel's Wolverine uitgebracht.

De trailer bevat geen daadwerkelijke gameplay. In plaats daarvan zijn er stijlvol geschoten filmpjes te zien waarin Logan - oftewel Wolverine - er stevig op lost hakt en mept in verschillende settings, waaronder een regenachtige stad bij nacht. Daarbij wordt er flink ingespeeld op het antiheld-imago van het personage. De trailer kan hieronder worden bekeken.

Vanaf 15 september voor PS5

Marvel’s Wolverine draait om de titulaire superheld uit de Marvel-comics, die vooral bekendstaat om de vertolking van Hugh Jackman in verschillende X-Men- en solofilms. In de game wordt Wolverine - ook Logan genoemd - gespeeld door de acteur Liam McIntyre, die eerder te zien was in de serie Spartacus.

Het verhaal van de game draait om Logan die lijdt aan geheugenverlies en steeds meer van zijn verleden opgraaft. Daarvoor doen spelers verschillende gebieden aan, zoals de Canadese wildernis, Japan en de fysieke stad Madripoor. Marvel’s Wolverine komt op 15 september uit voor PlayStation 5.

Ook genoeg gameplay te zien

Mensen die na het zien van deze nieuwe trailer behoefte hebben aan een video met daadwerkelijke gameplay van het spel, kunnen de trailer hieronder bekijken. Deze werd afgelopen maand tijdens de State of Play uitgezonden en toont precies wat spelers kunnen verwachten.

In het gameplaysegment is te zien hoe Wolverine een vijandelijke basis infiltreert. Dat doet hij met een hoop geweld, waarbij hij onder andere gebruikmaakt van zijn metalen klauwen en diverse combo's uitvoert. Te zien is ook hoe het personage hulp krijgt uit onverwachte hoek.

Het gameplaysegment verplaatst zich naar actie op rondrijdende trucks, waarbij er nog steeds gevochten wordt. Zoals in de Spider-Man-games en andere verhalende Sony-games wordt de gameplay regelmatig onderbroken door tussenfilmpjes, die naadloos tussen de gameplaysegmenten zijn verweven. Het gameplaysegment eindigt met een aantal snelle shots afkomstig uit verschillende delen van de game.

'Gore' kan worden uitgezet

Overigens bleek onlangs dat spelers van Wolverine een optie krijgen om het geweld iets te temperen. "Omdat we wisten dat het geweld een belangrijk onderdeel van de game zou worden, hebben we ook een optie in de toegankelijkheidsopties toegevoegd om de 'gore' uit te zetten", zo meldde de regisseur van de game.