Pre-orders voor GTA 6 zijn beschikbaar vanaf 25 juni, alsmede is de boxart van de game onthuld met een trailer. Dat meldt Rockstar Games via haar platforms.

Het bedrijf onthult daarbij gelijk de boxart van de game, waarop onder andere hoofdpersonen Lucia en Jason te zien zijn. Bekijk hieronder de boxart-trailer:

De boxart van GTA 6: details

Met de pre-orders is ook een minder voor de hand liggend, maar desalniettemin leuk onderdeel van een nieuwe GTA-release onthuld: de boxart van het spel. De art is te downloaden op de website van Rockstar Games in verschillende formaten.

Ook de boxart van Grand Theft Auto 6 volgt de formule van de vorige games, met bovenaan protagonisten Lucia en Jason in de meest prominente afbeeldingen. Net als de boxart van onder andere GTA 5 zijn ook een motor, waterhelikopter met minigun, raceauto en watervoertuig op de cover. Ook is er een krokodil te zien.

Ook zijn er verschillende personages uit de game. Zo is in de verticale versie onderaan de overvaller Raul Bautista te zien. Hij wordt omschreven als een ervaren crimineel die veel risico's neemt.

Rechts van het logo is Boobie Ike afgebeeld. Volgens Rockstar games is Ike een bekende naam in Vice City. Met het geld dat hij verdiende met drugsgerelateerde zaken heeft hij nu een heus vastgoedimperium opgebouwd, waardoor hij er nu heerlijk goed bij zit. Hij werkt samen met producer Dre'Quan Priest.

Tot slot is ook een vrouw met een 'Vice Baby'-tatoeage afgebeeld, links van het logo. Het is nog onbekend of dit gaat om een van de leden van rapduo Real Dimez, of dat het om een ander personage gaat.

Lees hier meer over alle personages in GTA 6.

Enkele nieuwe details verhaal

Er is ook een nieuwe paragraaf met info verschenen over het verhaal van GTA 6, hoewel deze niet veel verschilt van de originele beschrijving van de game. De omschrijving benadrukt vooral dat de protagonisten in een complot terechtkomen dat plaatsvindt in de regio Leonida, de spelwereld van de game.

"When an easy score lands Jason and Lucia in a conspiracy stretching across the entire state of Leonida, the young criminal couple find themselves on the darkest side of the sunniest place in America – forced to rely on each other more than ever if they want to make it out alive."

GTA 6 volgende week te pre-orderen/bestellen

Een prijs voor GTA 6 is nog niet bekend, maar die wordt volgende week verwacht. In dit overzicht staan alvast de webshops op een rij, en deze pagina wordt bijgewerkt met winkels en prijzen zodra deze beschikbaar zijn.

GTA 6 kost vermoedelijk 79,99 euro. Hoewel sommigen vrezen dat de game rond de honderd euro gaat kosten, en daarmee een nieuwe standaard prijs zet voor AAA-games, werd door Take-Two CEO Strauss Zelnick verteld dat het een 'redelijke' prijs gaat worden. Dus als Strauss Zelnick te geloven valt hoeven we hoogstwaarschijnlijk niet te vrezen voor prijzen rond de 100 euro.

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Wanneer verschijnt trailer 3?

Het is alweer ruim een jaar geleden sinds de tweede trailer voor Grand Theft Auto 6. Ondanks dat de derde trailer werd verwacht bij de bekendmaking van de pre-orderdatum, blijft deze nog uit.

Wel meldde Rockstar-moederbedrijf Take-Two Interactive dat de marketing van Grand Theft Auto 6 deze zomer ging beginnen. Daarom wordt trailer 3 alsnog verwacht op 25 juni, wanneer de pre-orders van de game live gaan. De game verschijnt nog steeds op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Nieuws over GTA 6 Online?

De Online-modus van Grand Theft Auto 5 is door de jaren heen uitgegroeid tot een waardevolle geldmachine voor Rockstar, en vanzelfsprekend genoeg zijn fans ook benieuwd naar hoe en wanneer een online-modus van GTA 6 mogelijk arriveert. Bij de meeste releases van het bedrijf gebeurt dit namelijk later dan de release van de verhalende modus.

© Rockstar Games

In ieder geval hoeven huidige GTA Online-fanaten zich nog geen zorgen te maken over de toekomst van de game: volgende maand komt er in ieder geval een nieuwe heist naar het spel, en Take-Two CEO - het moederbedrijf van Rockstar - Strauss Zelnick heeft het volgende aangegeven: “over het algemeen onderhouden we onze projecten wanneer de consumenten nog steeds met die titels bezig zijn.” En GTA Online levert nog altijd bakken met geld op.

Bedrijven helpen spelers ook een handje, zo blijkt dat Sony PlayStation mails heeft gestuurd naar PlayStation 4-gebruikers die GTA 6 op hun wensenlijstje hebben staan. Daarin wordt hen aangeraden een PlayStation 5 te kopen, als zij de game op 19 november ook daadwerkelijk willen kunnen spelen.

De informatie die nu naar buiten is gebracht, kenmerkt het begin van de marketingcyclus van Rockstar. We gaan de komende tijd veel meer zien van de gameplaysystemen en mechanieken in het spel. Wil je niets missen rondom GTA 6? Houd dan ID.nl en onze social-kanalen goed in de gaten.

Alles over GTA 6

Uiteraard zijn we ook al geruime tijd bezig met deze release: Grand Theft Auto 6 gaat immers vrijwel zeker de grootste mediarelease ooit worden. Alle feiten en geruchten over de game staan gebundeld in dit artikel.

© Rockstar Games

De basis is dat de game draait om Lucia Caminos en Jason Duval, een koppel in Vice City - een grote terugkeer voor de franchise - waarvan eerstgenoemde net uit de gevangenis komt. Desondanks heeft ze grote ambities om een beter leven op te bouwen in de stad. Jason is vooral op zoek naar een rustig en makkelijk leventje, al is hij niet onbekend met criminaliteit.

Mogelijk toont het verhaal van GTA 6 dus hoe deze twee door hun ietwat vergelijkbare doch verschillende ambities moeten navigeren. Je kunt als beide personages spelen terwijl je Vice City en de omgelegen natuurgebieden verkent, jaagt, vist en allerlei activiteiten in de stad uitvoert.