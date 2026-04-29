Misschien heb je al weleens meegedaan aan een prijsvraag, en heb je toen niet gewonnen. Laat je daardoor niet ontmoedigen, want deze week maak je weer kans, en op niets minder dan Housemarque’s nieuwe game: Saros! Samen met bol geven we een exemplaar van de PS5-game weg.

Net als Returnal, de vorige game van ontwikkelaar Housemarque, draait Saros om het verkennen van een buitenaardse planeet, waar je continu sterft om vervolgens slimmer en sterker terug te komen. Met spullen die je verzamelt tijdens zogenoemde ‘runs’ - die ongeveer een half uur per stuk duren - maak je protagonist Arjun namelijk stukje bij beetje sterker en beter opgewassen tegen de alien gevaren op Carcosa.

Jari heeft al vele uren in Saros gespendeerd, en beloonde de game met een 94 in zijn review :

“Housemarque flikt het gewoon weer. Saros is een bijzonder meeslepende roguelite die de goede elementen van Returnal in stand houdt en de mindere punten verbetert. De gevechten zijn chaotisch, maar je verliest nooit de controle en bent minder afhankelijk van het lot. Ook ontvouwt zich een boeiend mysterie. Alleen de personages… Tja, wie waren dat ook alweer?”