Assassin's Creed Black Flag Resynced kwam eerder deze maand. Mocht je het einde al bereikt hebben: je kunt binnenkort gewoon doorspelen, want er wordt een New Game Plus-modus aan het spel toegevoegd.

Dat heeft regisseur Richard Knight aangegeven tijdens een YouTube-livestream van JorRaptor. Laatstgenoemde vroeg Knight naar een eventuele New Game Plus-modus, waarop hij antwoordde dat die inderdaad in de maak is.

"Dat is een van de eerste dingen", zo meldde Knight. "Deels omdat we in Assassin's Creed Shadows (de vorige game in de reeks, red.) al een New Game Plus-modus hebben gemaakt, dus het levert ons weinig risico op. We werken er aan, dus ik kan geen precieze dag noemen, maar we werken er zeker aan. Het voelt volkomen logisch."

Wanneer verschijnt New Game Plus voor Black Flag Resynced?

Wanneer een New Game Plus-modus naar Black Flag Resynced komt is niet bekend, maar dat hij er aan zit te komen, is dus een ding wat zeker is. De oorspronkelijke versie van Black Flag had geen New Game Plus en de versie van de remake die op release beschikbaar kwam ook niet. Aan de woorden van Knight te zien zal het in ieder geval een van de eerste dingen zijn die aan het spel wordt toegevoegd.

New Game Plus is een term voor een feature in games waarbij er na het uitspelen van de game doorgespeeld kan worden. Het spel begint dan vaak opnieuw, maar spelers kunnen vrijgespeelde moves meenemen om sterker aan het spel te beginnen.

Over de game

Assassin's Creed Black Flag Resynced is een remake van de in 2013 uitgekomen Assassin's Creed-game waarin spelers als een piraat het Caribisch gebied verkennen. Spelers doen daarbij verschillende eilanden aan en hebben een eigen schip met bemanning, waarmee ook gevechten op zee gehouden kunnen worden.

De remake verbetert de graphics en maakt de gameplay vloeiender. Daarnaast bevat de remake ook nieuwe content, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe missies waarmee extra bemanning voor het schip kan worden vrijgespeeld.

Assassin's Creed Black Flag Resynced is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Een eerbetoon aan het origineel