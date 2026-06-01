Het is alweer een tijdje geleden sinds het laatste James Bond-project, laat staan de laatste videogame met de superspion in de hoofdrol. Om de release van 007 First Light te vieren geven we daarom samen met Bon- eh, bol, een PS5-exemplaar van de game weg.

Hoewel we eraan gewend zijn Bond op het hoogtepunt van zijn carrière te zien - bar een film als Casino Royale - vertelt First Light het verhaal van hoe de beste man zijn driecijferige codenaam heeft verdiend. Een soort oorsprongsverhaal voor 007, dus.

Dat verhaal is daarbij gebouwd door IO Interactive, die beter bekend staat om de drie recente Hitman-games. De sandbox-aanpak van die spellen keert dan ook terug in dit Bond-verhaal, in combinatie met de grote, explosieve bombarie die je van zo’n blockbuster verwacht.

Onze Bond-fanaat Dwayne reviewde 007 First Light, en beloonde de game met een 8,4. Waarom? Nou:

“007 First Light herintroduceert James Bond met een ijzersterke ervaring: stijlvol, zelfverzekerd en eindeloos spannend tot aan de aftiteling. Op zijn beste momenten is het de ultieme Bond-ervaring, compleet met vette gadgets en bombastische actie. Op de mindere momenten doet het terugdenken aan de uiterst competente Bond-shooters die EA afleverde. IO Interactive zit op een berg goud die, met de nodige verfijning, uit kan groeien tot een fantastische 007-gamereeks. Ik hoop dan ook dat ze die kans krijgen van de licentiehouders.”