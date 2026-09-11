In een druk jaar zijn er een paar games die mogelijk snel onder de radar vliegen. Nu blijven vampieren vaak in de schaduw hangen, maar The Blood of Dawnwalker is ook in dit gevulde gamejaar de moeite waard. Daarom geven wij samen met bol een PS5-exemplaar van het spel weg.

Eigenlijk mag het bijna geen verrassing zijn dat The Blood of Dawnwalker goed in de smaak valt. Ontwikkelaar Rebel Wolves bestaat immers voor een groot deel uit voormalige CD Projekt Red-ontwikkelaars die aan een andere grimmige fantasy-reeks hebben gewerkt: The Witcher. De regisseur van Dawnwalker is zelfs dezelfde man die aan het roer van The Witcher 3: Wild Hunt stond.

Je speelt deze keer echter niet als een pure monsterjager, maar als een verwante aan het addergebroed. De wereld van is namelijk gevuld met vampieren, en hoofdpersoon Coen is een zogenaamde Dawnwalker, die overdag ‘gewoon’ een mens is, maar ‘s nachts over vampirische krachten beschikt.

Die dag- en nachtcyclus is ook essentieel voor de progressie van The Blood of Dawnwalker. Coen heeft namelijk dertig dagen de tijd om zijn familie uit de klauwen van de oppervampier te redden, en alle missies die je uitvoert om sterker te worden, kosten ook daadwerkelijk tijd. Daarbij kun je sommige dingen alleen overdag doen, en anderzijds zijn andere missies alleen door vampier-Coen uit te voeren.

Volgens Dwayne is deze tijdsmechaniek een sterk onderdeel van wat de game zo sterk maakt, zoals je kunt lezen in zijn review .

“The Blood of Dawnwalker vormt een ijzersterk debuut voor Rebel Wolves. Van het verhaal tot de personages, de uitgebreide rpg-systemen en het leuke vechtsysteem, alles werkt en houd je tientallen uren aan de controller gekluisterd. Mijn specifieke playthrough werd helaas grondig verzuurd door technische problemen die zelfs mijn progressie beïnvloedde. Dat is eeuwig zonde, want The Blood of Dawnwalker is in vrijwel al zijn facetten een diamant die hier en daar een beetje bijgeschaafd moet worden.”

© Rebel Wolves

Win de game voor PS5

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