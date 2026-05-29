Dat heeft IO Interactive aangekondigd. De game kwam afgelopen woensdag uit voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Een Switch 2-versie moet ergens aankomende zomer volgen. "Bedankt dat jullie aanwezig waren op de release van 007 First Light, en bedankt voor jullie overweldigende enthousiasme en het delen van jullie ervaringen met de game", zo schrijft de ontwikkelaar.

007 First Light is zoals gezegd een James Bond-game van IO Interactive – de ontwikkelaar van de Hitman-spellen. Het gaat om een origineverhaal rondom de beroemde Britse geheim agent, en de game laat spelers dan ook een Bond besturen die nog de fijne kneepjes van het vak leert. Verder moet 007 First Light de gebruikelijke actie die men van James Bond kent bevatten, waaronder auto-achtervolgingen en infiltratieactie.

Dwayne was enthousiast in zijn review en deelde een 8,4 uit: "007 First Light herintroduceert James Bond met een ijzersterke ervaring: stijlvol, zelfverzekerd en eindeloos spannend tot aan de aftiteling. Op zijn beste momenten is het de ultieme Bond-ervaring, compleet met vette gadgets en bombastische actie. Op de mindere momenten doet het terugdenken aan de uiterst competente Bond-shooters die EA afleverde. IO Interactive zit op een berg goud die, met de nodige verfijning, uit kan groeien tot een fantastische 007-gamereeks. Ik hoop dan ook dat ze die kans krijgen van de licentiehouders."