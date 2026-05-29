Electronic Arts heeft een gratis update in de vorm van The World's Game uitgebracht voor EA Sports FC 26, waar je binnenkort zelf het wereldkampioenschap voetbal in-game mee kunt beleven.

Dankzij de update zitten er nu 53 nationale, speelbare voetbalteams in de game, waarvan het grootste gedeelte volledig gelicenseerd is. Ook de Nederlandse en Belgische teams zijn natuurlijk van de partij.

Vanaf 4 juni kunnen spelers in de game dan ook een internationaal toernooi met 48 landenteams organiseren in de game, inclusief groepswedstrijden en de knock-out-fase. Officieel heet dit niet het WK, maar verder moet de ervaring vergelijkbaar zijn.

Mensen kunnen daarnaast in Ultimate Team tussen 5 juni en 24 juli spelen om een Icon van Pelé en drie evoluties vrij te spelen. Er worden in Ultimate Team ook meer dan honderd internationale spelers toegevoegd.