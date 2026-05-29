De DualSense-controller voor PlayStation 5 kost tijdeloijk 54,99 euro bij verschillende winkels.

Dat is de laagste prijs voor de controller sinds verschijning. De deal is onderdeel van veel zomeraanbiedingen bij retailers als Amazon, Media Markt en bol. Momenteel loopt ook de bol 10-daagse, tien dagen aan kortingen op tech, gadgets, videogames en een hoop andere categorieën. Neem vooral zelf een kijkje, de actie loopt nog tot 31 mei.

Is de DualSense de beste PS5-controller?

De DualSense is natuurlijk standaard inbegrepen bij de PlayStation 5, en voor de meesten is het meer dan een capabele controllers om je games mee te spelen. De adaptive triggers, waarbij de game je weerstand bepaalt, en haptic feedback, precieze trillingen, onderscheiden het nog steeds van veel andere controllers.

Wil je iets meer opties, dan is er van Sony zelf de DualSense Edge. Deze Pro-controller biedt vooral een iets betere grip en twee extra knoppen, die op eenvoudige wijze te configureren zijn op de PlayStation. Het enige nadeel van die controller is dat de batterijduur net iets minder lang is, wat je wel hoopt van een Pro-controller.