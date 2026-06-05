De remake van Resident Evil: Code Veronica is officieel aangekondigd, met de naam Resident Evil Veronica. De game verschijnt in 2027.

Tijdens Summer Game Fest afgelopen nacht werd de eerste trailer van de game getoond. De trailer hield lang geheim om welke game het gaat, tot bleek dat de scène in een appartementencomplex in Parijs door de ogen van Claire Redfield bekeken werd. Na de scène volgden diverse korte shots. Resident Evil Veronica verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc.

Er gingen al geruime tijd geruchten over de komst van een remake van het spel. Heel gek is dat niet: de eerste vier delen van de populaire horrorreeks zijn al van een remake voorzien, en Code Veronica kwam oorspronkelijk tussen Resident Evil 3 en 4 uit.