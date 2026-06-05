Tijdens Summer Game Fest afgelopen nacht werd de eerste trailer van de game getoond. De trailer hield lang geheim om welke game het gaat, tot bleek dat de scène in een appartementencomplex in Parijs door de ogen van Claire Redfield bekeken werd. Na de scène volgden diverse korte shots. Resident Evil Veronica verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc.
Er gingen al geruime tijd geruchten over de komst van een remake van het spel. Heel gek is dat niet: de eerste vier delen van de populaire horrorreeks zijn al van een remake voorzien, en Code Veronica kwam oorspronkelijk tussen Resident Evil 3 en 4 uit.
Het oorspronkelijke spel kwam eerst op Dreamcast uit voordat het naar andere platforms kwam. Daarmee was het de eerste Resident Evil-game die niet op een PlayStation-console debuteerde. In de game proberen Claire Redfield en haar broer Chris Redfield een uitbraak van het zombievirus te overleven op een afgelegen gevangeniseiland en een onderzoeksfaciliteit op Antarctica.