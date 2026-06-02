Maverick Games, een studio die is opgericht door voormalige werknemers van Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games, hebben hun debuutgame onthuld: de racegame Clutch.

Het gaat om een openwereldracer die draait op een aangepaste versie van Unreal Engine 5. De game draait daarbij om een broer en zus die meedoen in een racetoernooi genaamd R1K. Dit verhaal is geschreven dooor Jamie Brittain, ook bekend van de Britse tv-serie Skins.

Spelers zullen verschillende met de hand gemaakte missies doorspelen, waarbij de creativiteit van de speler centraal staat. Dit wordt gecombineerd met actie dat niet zou misstaan in een actiefilm.

Clutch moet accurate automodellen bevatten en zal oudere wagens ook authentiek ouder laten ogen en voelen. Het doel is om racegames naar een hoger niveau te tillen, en "te innoveren met nieuwe soorten openwereld-sanboxgameplay en een generatiesprong te maken".

Clutch is al meer dan drie jaar in ontwikkeling en moet in het voorjaar van 2027 uitkomen voor PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Hieronder zijn de eerste beelden te zien, maar aanstaande vrijdagavond wordt er meer getoond tijdens Summer Game Fest.