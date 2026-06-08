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Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition - 1TB - Black/White
Sony
Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition - 1TB - Black/White
€ 548,00
Nedgame
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Square Enix Life is Strange: Double Exposure - PS5
Square Enix
Square Enix Life is Strange: Double Exposure - PS5
€ 25,99
Nedgame
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Ubisoft Assassin's Creed Shadows PS5 - Standard Edition - Blu-ray - EAN: 3307216292654
Ubisoft
Ubisoft Assassin's Creed Shadows PS5 - Standard Edition - Blu-ray - EAN: 3307216292654
€ 35,00
bol. Plaza
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