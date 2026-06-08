00:00 Intro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!
Dat waren ze dan, alle presentaties zitten erop en wij vonden er natuurlijk weer wat van! Zo gaat Simon los over Final Fantasy VII Revelation, Clockwork Revolution en het hele exclusiviteitsgedoe rondom Xbox. Martin kijkt uit naar Fable, 1666 Amsterdam en Crossfire, en lijkt eigenlijk overal wel fan van te zijn! Benieuwd of jouw favoriete game van de afgelopen dagen aan bod komt? Check dan snel de aflevering, baklap!
00:00 Intro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!
Hoog beoordeeld door consumenten op Kieskeurig.nl.
Nordvpn Standard Premium VPN Services - 1 Year - 10 Devices - PC
Word tester via Review.nl
Test gratis de nieuwste producten
ID.nl, Kieskeurig.nl en Review.nl helpen maandelijks miljoenen mensen een goed geïnformeerde keuze te maken.