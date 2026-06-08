Het beste van Summer Game Fest en Xbox! - Power-Up Podcast Special

Dat waren ze dan, alle presentaties zitten erop en wij vonden er natuurlijk weer wat van! Zo gaat Simon los over Final Fantasy VII Revelation, Clockwork Revolution en het hele exclusiviteitsgedoe rondom Xbox. Martin kijkt uit naar Fable, 1666 Amsterdam en Crossfire, en lijkt eigenlijk overal wel fan van te zijn! Benieuwd of jouw favoriete game van de afgelopen dagen aan bod komt? Check dan snel de aflevering, baklap!

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