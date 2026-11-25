De sprong tussen The Witcher 3: Wild Hunt en The Witcher 4 zal volgens ontwikkelaar CD Projekt Red enigszins vergelijkbaar zijn met de sprong tussen Grand Theft Auto 5 en het vorige week uitgekomen Grand Theft Auto 6.

Dat liet de Poolse ontwikkelaar weten tijdens een meeting met investeerders. Tijdens een vragenronde vergeleek een investeerder The Witcher 4 met Grand Theft Auto 6, waarbij vooral de succesvolle release van die laatste game werd aangehaald als doel.

Mede-ceo Michał Nowakowski benadrukte dat The Witcher 4 en GTA 6 compleet verschillende games zijn, maar gaf wel toe dat er vergelijkingen gemaakt kunnen worden. "Ik ga hier geen analyse creëren over GTA 5 versus GTA 6, maar we hebben natuurlijk wel naar de games gekeken en zien de verschillen."

Nowakowski vervolgde: "We denken dat er een vergelijkbare sprong tussen The Witcher 3 en The Witcher 4 waarneembaar zal zijn. Het is elf jaar geleden (dat The Witcher 3 uitkwam). We werken er aan om The Witcher 4 significant mooier te maken bijna elk facet (ten opzichte van het derde deel) te verbeteren. Dus ja, je kunt verwachten dat we een gigantische sprong van The Witcher 3 naar The Witcher 4 maken."

Release staat nog steeds in 2028 gepland

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat The Witcher 4 ergens in 2028 moet verschijnen, en CD Projekt Red heeft tijdens het gesprek met investeerders gemeld dat dit nog steeds zo gepland staat. Een precieze releasedatum kon echter niet gegeven worden.

Marketingdeal met Sony

Een duidelijke overeenkomst tussen The Witcher 4 en GTA 6 is de marketing van de games. Gisteravond is namelijk aangekondigd dat CD Projekt Red een deal met Sony heeft gesloten voor de marketing van The Witcher 4.

De precieze details van deze marketingdeal zijn niet bekend, maar volgens CD Projekt Red is gisteren met Sony afgesproken dat ze de aanwezigheid van de game zullen marketen. Dat betekent niet dat The Witcher 4 alleen op PlayStation 5 uitkomt - ook de Xbox Series- en pc-versies van het spel blijven in ontwikkeling - maar wel dat Sony veel marketing voor het spel zal doen.

De marketingdeal tussen Take-Two Interactive en Sony voor Grand Theft Auto 6 zorgde er in ieder geval voor dat het PlayStation-logo prominent werd getoond tijdens GTA 6-trailers. Mogelijk kan er iets soortgelijks verwacht worden bij The Witcher 4. Ook is het waarschijnlijk dat de game tijdens Sony's livestreams wordt getoond.

Helft van CD Projekt Red werkt aan The Witcher 4

CD Projekt Red toonde middels een grafiek ook de verdeling van werknemers die aan verschillende projecten werken. Zo wordt duidelijk dat inmiddels 513 van de 1051 werknemers van het bedrijf aan de ontwikkeling van The Witcher 4 werken.

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Dat maakt van The Witcher 4 op dit moment het grootste project dat in ontwikkeling is bij CD Project Red. Dat is niet zo gek ook, want het gaat om het eerstvolgende spel dat de studio uitbrengt. Verder heeft het ook games zoals een vervolg op Cyberpunk 2077 in ontwikkeling.

Over The Witcher 4 en aankomende The Witcher 3-uitbreiding

In The Witcher 4 besturen spelers Ciri, de adoptieve dochter van voormalig protagonist Geralt of Rivia. Ciri is inmiddels zelf een Witcher, en jaagt op monsters in Korvir. Het nieuwe deel betreft weer een openwereldgame waarin verkennen en het uitvoeren van verschillende missies centraal staat. In dit artikel lees je over alles wat er momenteel bekend is over The Witcher 4.