Muziekstreamingdienst Tidal heeft aangekondigd dat het muziek dat volledig met AI is gemaakt van het platform gaat weren.

Het bedrijf gaat vanaf 9 december muziek dat volledig met kunstmatige intelligentie is gemaakt van de streamingdienst afhalen, en nieuwe pogingen om AI-muziek aan de dienst toe te voegen weren. Wel blijft muziek dat deels met AI tot stand is gekomen toegestaan. Tidal geeft aan dat het naar de metadata van muziek gaat kijken om er achter te komen of het volledig met AI is gegenereerd.

Tidal doet dit om de enorme stroom aan AI-muziek op het platform tegen te gaan. De afgelopen negentig dagen was meer dan 43 procent van de muziek die werd geüpload op de streamingdienst met AI gegenereerd. Door de nieuwe regel zullen dit jaar dan ook meer dan 29 miljoen nummers van het platform worden afgehaald. Door de nieuwe regels zullen er naar schatting tussen de 80.000 en 85.000 nummers per dag van het platform worden geweerd.

Steeds meer AI-muziek

AI-muziek is steeds prominenter aanwezig op muziekstreamingdiensten. Deezer gaf eerder dit jaar nog aan dat 44 procent van de dagelijks toegevoegde muziek op de dienst door AI gemaakt is.

De nieuwe regels zorgen er voor dat Tidal een van de eerste muziekstreamingplatforms is die met AI gegenereerde muziek volledig verbiedt. Eerder deed Bandcamp dit al. Op de meeste diensten krijgt AI-muziek een label toegekend waarmee dit wordt gecommuniceerd, zoals op Deezer, maar ook op Apple Music en Spotify.

Over Tidal

Tidal kwam in 2015 in Nederland beschikbaar nadat het al in de VS bestond en biedt een alternatief op diensten als Spotify en Apple Music. De unieke selling point van Tidal is dat het audio van hoge kwaliteit aanbiedt. Muziek is namelijk in het flac-formaat luisterbaar, wat de kwaliteit vergelijkbaar maakt met muziek op cd. In 2024 werd ook HiRes geïntroduceerd, met nog betere geluidskwaliteit, alsmede Dolby Atmos-muziek.

Lees ook · Partnerbijdrage Gratis gametegoed of een spotgoedkope spelcomputer? Dit check je vóór je klikt In samenwerking met Bitdefender