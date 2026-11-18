Uitgever Take-Two Interactive en ontwikkelaar Rockstar Games hebben de identiteit van de actrice niet officieel naar buiten gebracht. In plaats daarvan komt deze informatie uit de nominaties voor The Game Awards. Perez is daarbij genomineerd voor de award van beste acteerprestatie in een game voor haar rol in GTA 6.
Via deze omweg is dus eindelijk bekend wie de rol van Lucia speelt in GTA 6. Lucia vormt samen met Jason het duo dat speelbaar is in de game. Het tweetal heeft een romantische relatie en spelers kunnen beide personages besturen.
Perez is - in ieder geval voor de release van GTA 6 - een relatief onbekende actrice. Ze heeft vooral bijrollen gehad in series als Jessica Jones en Law and Order. Er gingen al langer geruchten dat Perez de rol van Lucia Caminos vertolkte, maar dit mocht ze niet officieel bevestigen. In een livestream eerder dit jaar kreeg ze de vraag of zij Lucia speelde, en antwoordde ze niet.
De rest van de acteurs en actrices die in GTA 6 spelen is nog niet bekend. Zo is er ook nog geen officiële bevestiging van wie het andere hoofdpersonage, Jason Duval, speelt.
Speciale NBA-avond rondom GTA 6
Vanavond speelt het Miami Heat-basketbalteam in Kaseya Center, het sportcentrum waar Miami Heat zijn wedstrijden speelt. Speciaal voor de release van GTA 6 morgen is dit stadion omgetoverd tot het stadion van het fictieve Vice City-team, en dragen de spelers zelfs speciale tenues. In de tweet hieronder zijn foto's te zien.
Daarnaast blijkt dat de spelers van Miami Heat een cadeau van Rockstar Games hebben ontvangen: een speciale PlayStation 5 Pro-console in de stijl van Grand Theft Auto 6. De speciale PS5 Pro kan in het filmpje hieronder worden bekeken.
Eerder deze week kwam naar buiten dat mensen die zich op de verhalende hoofdmissies in het spel richten, de game naar schatting in vijftig uur uit kunnen spelen. Er zouden zo'n honderd hoofdmissies in de game zitten. De tijdsduur is daarbij wel een ruwe schatting, en daarbij wordt geen rekening gehouden met de zijcontent die waarschijnlijk in overvloede aanwezig is in het spel.
Meer over Grand Theft Auto 6
Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:
Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.
Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?
GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.
Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?
De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.
Is GTA 6 geschikt voor kinderen?
GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.
Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?
Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.