De actrice die de hoofdrol van Lucia Caminos speelt in het morgen te verschijnen Grand Theft Auto 6, is eindelijk bekend. Het gaat om Manni L. Perez.

Uitgever Take-Two Interactive en ontwikkelaar Rockstar Games hebben de identiteit van de actrice niet officieel naar buiten gebracht. In plaats daarvan komt deze informatie uit de nominaties voor The Game Awards. Perez is daarbij genomineerd voor de award van beste acteerprestatie in een game voor haar rol in GTA 6.

Via deze omweg is dus eindelijk bekend wie de rol van Lucia speelt in GTA 6. Lucia vormt samen met Jason het duo dat speelbaar is in de game. Het tweetal heeft een romantische relatie en spelers kunnen beide personages besturen.

Perez is - in ieder geval voor de release van GTA 6 - een relatief onbekende actrice. Ze heeft vooral bijrollen gehad in series als Jessica Jones en Law and Order. Er gingen al langer geruchten dat Perez de rol van Lucia Caminos vertolkte, maar dit mocht ze niet officieel bevestigen. In een livestream eerder dit jaar kreeg ze de vraag of zij Lucia speelde, en antwoordde ze niet.

De rest van de acteurs en actrices die in GTA 6 spelen is nog niet bekend. Zo is er ook nog geen officiële bevestiging van wie het andere hoofdpersonage, Jason Duval, speelt.

Speciale NBA-avond rondom GTA 6

Vanavond speelt het Miami Heat-basketbalteam in Kaseya Center, het sportcentrum waar Miami Heat zijn wedstrijden speelt. Speciaal voor de release van GTA 6 morgen is dit stadion omgetoverd tot het stadion van het fictieve Vice City-team, en dragen de spelers zelfs speciale tenues. In de tweet hieronder zijn foto's te zien.

Daarnaast blijkt dat de spelers van Miami Heat een cadeau van Rockstar Games hebben ontvangen: een speciale PlayStation 5 Pro-console in de stijl van Grand Theft Auto 6. De speciale PS5 Pro kan in het filmpje hieronder worden bekeken.

Hoe lang duurt het uitspelen van GTA 6?

Eerder deze week kwam naar buiten dat mensen die zich op de verhalende hoofdmissies in het spel richten, de game naar schatting in vijftig uur uit kunnen spelen. Er zouden zo'n honderd hoofdmissies in de game zitten. De tijdsduur is daarbij wel een ruwe schatting, en daarbij wordt geen rekening gehouden met de zijcontent die waarschijnlijk in overvloede aanwezig is in het spel.

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