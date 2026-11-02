Er was een tijdperk waarin Midnight Releases heel gewoon waren. Lekker kamperen voor de winkels, om zo snel mogelijk met een nieuwe game aan de slag te gaan - en de hype samen met andere fans te voelen. Tegenwoordig komen fysieke games voornamelijk in huis door de brievenbus, en komen games - waaronder GTA 6 - steeds vaker uit middels een code in het doosje. Maar ook de ervaring rondom zo’n code-in-a-box kunnen we speciaal maken.

Deze prijsvraag betreft een samenwerking met PostNL. Lees hier wat dat betekent.

Midnight releases zijn tegenwoordig vrijwel niet meer aan de orde, maar PostNL gaat de grootste gamerelease aller tijden alsnog specialer maken voor een gelukkige winnaar. Want weet je wat? Als we niet meer naar een winkel kunnen gaan voor een midnight release van GTA 6, dan bezorgt PostNL deze iconische ervaring wel bij jou aan de deur.

Na dertien jaar wachten kunnen we op 19 november eindelijk met de game aan de slag, en het hypelevel kan niet hoger liggen. Massa’s aan spelers gaan zich onderdompelen in deze ervaring. Maar laten we het moment daarvoor niet vergeten: wanneer je de game in handen hebt, en het moment om te spelen bijna is gearriveerd.

Alsof je nog niet genoeg naar dit moment toe kon leven, heeft PostNL een speciaal Midnight Release-pakket samengesteld om te bezorgen bij een gelukkige winnaar op de nacht van de prerelease. Het pakket bestaat namelijk uit een speciale koffer, geheel in de stijl van PostNL en GTA 6, die onder andere de Ultimate Edition van de game bevat.

Dat niet alleen: PostNL heeft ook nog eens allerlei goodies en extra’s toegevoegd die je verder klaarstomen voor de release. Zo kun je naast vooruitgenieten, helemaal in de GTA 6-sfeer komen en ook de game alvast installeren op je console. Dat scheelt op 19 november weer kostbare speeltijd.

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Zo’n speciale midnight release vereist natuurlijk een speciale behandeling. Op 12 november springt onze Martin om middernacht – zoals te verwachten bij een midnight release - in een PostNL-bus, om de winst hoogstpersoonlijk af te leveren bij de gelukkige winnaar.

Op deze manier kickt PostNL de feestdagen in ieder geval al lekker af!

Je kunt kans maken op dit Midnight Release-pakket door je aan te melden via deze link. Let wel op: om mee te doen aan deze actie moet je minimaal 18 jaar oud zijn en in Nederland wonen. Verdere actievoorwaarden vind je op deze pagina.