Fortnite-seizoen Treasure Hunters staat in het teken van piraterij en One Piece: dit is er nieuw

Vanaf 1 november kunnen we aan de slag met een nieuw Mini Season in Fortnite, wat natuurlijk een aantal veranderingen voor de Battle Royale-game inhoudt. Een nieuwe Battle Pass, veranderingen op het eiland: wij zetten het hier op een rij.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door SteelSeries. Je leest hier wat dat betekent.

De grote Fortnite-seizoenen duren over het algemeen zo’n drie maanden, maar zo nu en dan duwt ontwikkelaar Epic Games een iets kleinschaliger Mini Season tussendoor. Op 1 november komt het Override-seizoen van Chapter 7 ten einde, en gaan we pakweg een maand aan de slag met een Mini Season dat de naam ‘Treasure Hunters’ draagt.

De naam van het seizoen hint er al een beetje naar: Treasure Hunters heeft een piratenthema waar de Battle Pass, cosmetics en map zich bij aansluiten.

Veranderingen op het eiland

Als onderdeel van dit nieuwe seizoen veranderen een aantal dingen op het Battle Royale-eiland. Zo zijn er zes groepen met computergestuurde schattenjagers aanwezig die de boel onveilig maken. Iedere week komen er nieuwe Captains en bijbehorende crews bij. Op volgorde zijn dat:

De Straw Hat Crew uit One Piece (Week 1)

A$AP Rocky (Week 1)

Lil Uzi Vert (Week 2)

Cap’n Hatsune Miku en Kasane Teto (Week 3)

Oscar (Week 4)

Naast op de vuist gaan met andere spelers en deze crews, is een groot onderdeel van dit seizoen het vinden van verschillende schatten op het eiland. Daarbij hoort ook de grote schatkist van Captain X, in het midden van het eiland. Wat daarin zit? Dat valt nog te bezien.

© Epic Games

De Item Shop, twee weken gratis

De grootste, meest opvallende toevoeging aan de game is daarentegen de Pirate Shop Token, een speciaal item dat uit kisten komt - maar een heel lage drop rate heeft. Er zijn twee varianten te krijgen: één die geldig is in 2026, en één voor in 2027. Als je in squads en/of duo’s speelt en één persoon vindt de Token, dan krijgt iedereen in het team die.

Waarom is de Pirate Shop Token zo felbegeerd? Nou, omdat je dit item in kunt zetten en vervolgens twee weken lang vrijwel ieder item in de in-game shop gratis kunt claimen. Er liggen een paar restricties op. Zo kun je alleen items claimen die met V-Bucks aan te schaffen zijn, kun je geen items giften en kun je maar één sidekick inwisselen. Maar verder? Twee weken lang heb je vrij spel.

Er zijn nog een aantal andere cosmetische items die je gratis kunt vrijspelen door ze te vinden in kisten tijdens Battle Royale-potjes, maar de Pirate Shop Token is natuurlijk waar het allemaal om draait. Tijd dus om veel kisten te openen, die met deze update na verloop van tijd opnieuw gevuld worden met loot.

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© Epic Games

Een nieuw eiland

Niet alleen de activiteiten op het eiland veranderen: de gehele locatie krijgt een make-over. Het eiland van dit seizoen is vormgegeven als een schedel - daar komt waarschijnlijk ook de naam Crossbones Isle vandaan - en hier komen ook nieuwe POI’s aan te pas. Waaronder een aantal bekende locaties uit de anime One Piece. Zo is het thuisdorp van protagonist Luffy, Foosha Village, te bezoeken. Maar ook zijn Arlong Park, Loguetown en Baratie zijn van de partij.

Een ander leuk bijkomend detail van dit piratenthema, en voornamelijk de inclusie van One Piece als één van de samenwerkingen in dit seizoen, is dat de welbekende Battle Bus waar men uit springt om op de Fortnite-map te belanden, vervangen wordt door het schip van de zogenaamde Straw Hat Pirates.

Op de gameplay heeft de samenwerking ook invloed: er zijn nieuwe Mythic Items om te gebruiken in de strijd. De katapult van Usopp bijvoorbeeld, en de strekkende armen van Luffy die je krijgt met de Gum-Gum Fruit. Ook de drie katana’s van het personage Zoro - waarvan er één in de mond vastgehouden moet worden - zijn te gebruiken tijdens dit seizoen. Een terugkerend item in de wereld is het kanon: waarmee kogels op een ander af kan vuren, maar ook jezelf de lucht in mee schiet.

De artiest A$AP Rocky komt ook aan bod. Zijn schip, de $$ Rocky, is een nieuwe POI en zijn speciale rocket launcher is een te gebruiken wapen tijdens matches.

© Epic Games

Fortnite spelen in thema Spelers kunnen het komende Treasure Hunters-seizoen ook in springen met speciale hardware en accessoires van SteelSeries - geheel in het thema van Fortnite. Denk hierbij aan een speciale versie van de Arctis Nova 3-headset, gekleurde keycaps voor op je toetsenbord, muismatten en KONTROLFREEK-thumb grips voor op de pookjes van je controller. Het volledige assortiment is op deze pagina te bekijken. Overigens krijg je bij verschillende producten een extra digitaal item om te gebruiken in Fortnite. Welk item je krijgt verschilt per product. Het aanbod bestaat uit de Oro Outfit, Cold Hearted Pickaxe, Frozen Beak Pickaxe, Fossil Glider, Rim Shot Emote en Statuesque Emote.

© SteelSeries

Cosmetics en Battle Pass

Bij ieder Fortnite-seizoen hoort natuurlijk ook een nieuwe Battle Pass vol met cosmetische beloningen om vrij te spelen, en Treasure Hunters is geen uitzondering. Er zijn nieuwe skins, emotes en dergelijke cosmetische items - veelal in een anime-thema, met One Piece-cosmetics en Fortnite-personages met een anime-sausje. De volgende skins zijn beschikbaar in de Battle Pass:

Jonesy (animevariant)

Charlotte (animevariant)

Cuddle Team Leader (animevariant)Doe je de Battle Pass cadeau aan een ander? Dan krijgen jullie allebei de Dark Kawaii Team Leader-stijl als een extraatje

Portgas D. Ace (One Piece)

Nico Robin (One Piece)

© Epic Games

Daarnaast worden er gedurende de maand ook nog cosmetics uitgebracht die met V-Bucks verkrijgbaar zijn in de Item Shop. Hier zit ook weer een aantal samenwerkingen met One Piece tussen, en het is goed mogelijk dat er gedurende de maand nog meer andere ip in de game vertegenwoordigd gaan worden.

De volgende cosmetics, en wanneer die beschikbaar worden, zijn ook onthuld als onderdeel van dit seizoen:

Monkey D. Luffy, Nami en Usopp (One Piece) - 1 november

A$AP Rocky - 5 november

Zoro, Sanji en de Chopper Sidekick (One Piece) - 7 november

Lil Uzi Vert - 12 november

Buggy - 13 november

Cap’n Hatsune Miku en Kasane Teto - 14 november

© Epic Games