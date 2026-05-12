In Outbound stap je uit het normale leven en zo de natuur in. Geen verplichtingen, geen drukke stad, geen ellenlange to-do-lijst. Alleen jij, een camper en een onontdekte open wereld aan je voeten. Het is niet per se een nieuw concept, maar wel zeer effectief voor een ontspannende cozy game.

Het Oordeel 7 / 10 Score De Pluspunten Simpele spelmechanieken

Mooie omgevingen

Veel vrijheid voor het maken van een huisje De Minpunten De spelwereld voelt leeg aan

Weinig variatie in minigames

Moeilijk begin door weinig energiebronnen voor je camper Outbound is geen game die het genre opnieuw uitvindt, maar dat hoeft ook niet. Het weet precies wat het wil zijn: een cozy, ontspannen ontdekkingsreis waarin je op je eigen tempo een leven opbouwt, al dan niet met soms wat frustratie.

Cozy games heb je tegenwoordig in alle soorten en maten, van boerderijsimulators tot opruimspelletjes. Het genre draait vrijwel altijd om het gevoel van rust, warmte en een vaak vleugje bewustzijn voor dier, mens en natuur. Outbound past moeiteloos in dat rijtje.

Jij (en tot drie vrienden) laat de drukte van de stad en het normale leven achter je. Met niks meer dan een camper en de kleren op je rug ga je de weide wereld in om te ontdekken wat de natuur te bieden heeft. Deze bio-elektrische camper die je zelf een kleurtje mag geven is je nieuwe thuis.

Zelfvoorzienend

In Outbound ben je volledig zelfvoorzienend. Je kunt niets bij een winkeltje kopen en moet alles zelf maken of bij elkaar zoeken. Tijdens het rondrijden pak je materiaal op wat je tegenkomt en voor je het weet heb je weer genoeg om iets nieuws te bouwen met de werkbank in je achterbak. Let wel goed op dat je niet te veel in je zakken stopt, want hoe meer je meeneemt, hoe langzamer je loopt. Je personage loopt al niet zo snel, dus als je meer in je inventaris stopt dan dat er eigenlijk ruimte voor is, ga je echt nog maar met een slakkengang vooruit.

Om met al dit materiaal bijvoorbeeld nieuw gereedschap of gezellige decoraties te maken, moet je eerst weten hoe je dit doet. Verspreid over de spelwereld staan zendmasten waar je nieuwe blauwdrukken installeert om te gebruiken bij je werkbank. Om een nieuwe blauwdruk te installeren moet je eerst afval omzetten tot een downloadticket bij je camper. Op deze manier word je aangemoedigd om de natuur schoon te maken.

Met de blauwdruk en het materiaal op zak kun je eindelijk het interieur van je dromen in elkaar zetten. Dit gaat via een minigame, maar deze valt al gauw in de herhaling. Het is namelijk constant dezelfde minigame waarbij je op het juiste moment de knop op je muis indrukt. Je kan de minigames uitzetten in de instellingen, maar dat voelt ook een beetje saai. Ik hoop dat er in de toekomst meer minigames aan het spel worden toegevoegd.

Niet alles maak je met de hand. Je komt ook blauwdrukken tegen waarmee je machines bouwt die je ondersteunen in het verwerken van ruwe materialen, zoals boomstammen en schrootmetaal, om werkbare planken en plaatmetaal te maken.

Geen tankstation in zicht

Je camper komt natuurlijk niet zomaar vooruit. Op een gegeven moment heeft je stalenros brandstof nodig als je verder wilt rijden. Eerst kun je alleen hout en natuurlijke vezels in de tank gooien. Hier zit wel de eerste hobbel in de weg. Als je even niet oplet is het namelijk goed mogelijk dat je in een gebied vast komt te zitten waar je net geen brandstof kan vinden. Dan moet je dus te voet opzoek naar brandstof, wat ontzettend hinderlijk is als je een redelijk stuk moet lopen naar het dichtstbijzijnde bos voor hout. In het begin wekte dit erg veel frustratie op bij mij, want het verhindert ook heel erg het exploratie-aspect als je zoveel tijd kwijt bent aan brandstof zoeken.

Gelukkig kun je later in het spel upgraden naar onder andere zonne- en windenergie, wat de grootste hindernis al snel oplost. Als je tank bijna leeg is kun je even stilstaan en de windturbines en/of zonnepanelen uitklappen om weer op te laden. Ondertussen kun jij even een rondje wandelen om te zien wat de omgeving te bieden heeft. Tegen de tijd dat je klaar bent is je camper weer opgeladen en kun je de weg weer op.

Maak van je huis (of camper) een thuis

Je camper groeit tijdens het spelen met je mee en voelt na verloop van tijd als jouw plek. Boven op je camper bouw je een huisje dat je uitbreidt met de materialen en blauwdrukken die je onderweg tegenkomt. Je kunt zo creatief zijn als je zelf wil. Een kastje hier, een werkbank daar - langzaam ontstaat er iets dat persoonlijk voelt. Het feit dat je materialen terugkrijgt wanneer je iets afbreekt, maakt experimenteren daarbij laagdrempelig. Je zit nooit vast aan een keuze, wat perfect past bij de relaxte insteek van de game.

Als je weer de hort op gaat, klap je alles met een klik weer in de dakkoffers. Let wel dat hoe meer je op je camper zet, hoe zwaarder hij wordt. Dit zorgt ervoor dat je langzamer gaat rijden en moeilijker hellingen opkomt. Dus als je liever snel rijdt, moet je klein bouwen of investeren in upgrades voor een krachtigere motor.

Een prachtig schilderij

Vanaf het eerste moment voelt de wereld van Outbound ontzettend uitnodigend. De graphics zijn kleurrijk en bijna dromerig. Vooral met zonsondergang is het net alsof je door een schilderij rijdt dat bijna tot leven komt. Tijdens het rijden kom je verschillende gebieden tegen: dichte bossen, hoge bergen, witte stranden en alles daartussenin. Binnen deze diverse gebieden staan unieke bezienswaardigheden. Deze bezienswaardigheden zorgen niet alleen voor mooie screenshots, maar achter een kleine puzzel zitten ook unieke blauwdrukken verborgen.

Ondanks het mooie uiterlijk kan de spelwereld wel wat leeg aanvoelen. Er zijn momenten waarop je rondrijdt en iets meer tekenen van leven verwacht. Er zijn wel wat konijnen (die met hun intense ogen recht je ziel inkijken) en vogels, maar dat is het ook wel. Andere mensen, naast misschien je vrienden in co-op, zijn er niet. Als je onderweg een huisje tegenkomt vind je een notitie dat iedereen te vinden is bij het festival verderop in de stad.

Gelukkig kom je later in het spel wel de trouwe viervoeter uit de promo tegen om je te vergezellen op je reis, maar dat is ook het enige. Met af en toe een andere bio-elektrische camper op de weg en wat meer verschillende dieren in de bossen zou de spelwereld wat minder eenzaam voelen.

Makkelijk op te pakken

Wat Outbound vooral goed begrijpt, is wanneer je het wil spelen. Dit is geen game die je opstart voor een lang potje gamen of een flinke uitdaging. De simpele spelmechanieken maken het makkelijk om op te pakken, wat fijn is op momenten waarop je geen zin hebt in complexiteit of uitdaging. Hoewel de wereld soms wat leeg aanvoelt en sommige systemen hun glans verliezen, zit er genoeg charme in de mooie spelwereld om lekker rondjes te blijven rijden. Dit is een spel voor de momenten waarop je wil ontspannen na school of werk, maar niet helemaal stil wil zitten. Even rondrijden, wat spullen verzamelen, een kleine upgrade doen en weer afsluiten.