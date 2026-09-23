Voordat Kylian Mbappé in de Champions League speelde in een bomvol Estadio Santiago Bernabéu, speelde hij op de straten en pleintjes van Parijs. Met die trivia opent The Grounds, de gloednieuwe openwereld-modus van EA Sports FC. Ik mag voor Mbappé hopen dat zijn ervaringen op de straat leuker waren dan The Grounds, anders heb ik groot respect voor zijn doorzettingsvermogen.

Het Oordeel 7 / 10 Score De Pluspunten Breed scala aan modi

Vernieuwingen in FUT en Career raken precies de juiste snaar

Verdedigen leunt meer op individuele skill… De Minpunten …maar is voetbal geen teamsport?

The Grounds is stroperig en saai

Een paar gekke bugs The Grounds had dé grote troef van EA Sports FC 27 moeten zijn, maar scoort in zijn huidige staat helaas ongeveer net zo goed als Oranje op het afgelopen WK. Met FUT, de carrièremodus en diverse online modi heeft FC 27 nog genoeg te bieden aan een breed publiek. Wel leunt de game door veranderingen in de verdediging weer wat meer naar sensationele dribbels en grote uitslagen.

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Wat is The Grounds hemeltergend saai en stroperig. Zo, dat is er vast uit. Het idee is leuk, heus. Maak je eigen voetballer, ren ermee rond door een wereld gebaseerd op Londen en Parijs en trap lekker een balletje. Met vrienden, vreemden, het maakt niet uit. Je kunt naar verschillende pleintjes en voetbalkooien lopen en daar zo in een potje van bijvoorbeeld 2 vs. 2, 3 vs. 3 of een speciale minigame springen.

Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg óf te laat

Of nou ja, dat is dus het idee. Het voornaamste probleem met The Grounds is dat het helemaal niet zo soepel gaat als je verwacht. Op het moment dat je aangeeft dat je zo’n wedstrijdje wilt doen, word je in een virtuele wachtrij geplaatst. Die kan verdomd lang duren, zelfs al staan er genoeg spelers klaar. Waar je dan op wacht? Joost mag het weten. Ondertussen zit je wel ‘gevangen’ in de wachtruimte en kun je niet meer vrij rondlopen om bijvoorbeeld nog even snel naar een winkeltje te rennen voor frisse patta’s.

Misschien dat EA de komende tijd nog wat kan verbeteren aan de matchmaking en er zo op zijn minst voor kan zorgen dat die wachttijden afnemen, want dat zou al flink schelen. In zijn huidige staat komt The Grounds helaas totaal niet uit de verf.

© EA

Verzameldrift aanwakkeren en meer rouleren

Dat is extra jammer wanneer je bedenkt dat The Grounds toch dé grote headliner van EA Sports FC 27 is. Het is een beetje alsof een club miljoenen heeft uitgegeven aan een nieuwe spits, die vervolgens vooral de bank warm mag houden. Vernieuwingen zijn verder dun gezaaid, al kunnen ze je favoriete modus wel net dat extra beetje cachet geven om er gewoon weer een heel voetbalseizoen in te duiken.

In Ultimate Team is bijvoorbeeld de nieuwe FUT-Galerij een leuke toevoeging om je verzameldrang beter te bevredigen. Als een soort 3D-verzamelalbum van voetbalplaatjes worden in deze galerij al je successen gerepresenteerd. Alle spelers die je ooit in je team hebt gehad worden hier getoond, en de echte sterspelers worden groots uitgelicht.

© Electronic Arts

De carrièremodus is vooral afwisselender en dynamischer gemaakt. Er gebeuren meer random events tussen de wedstrijden door, zoals blessures, of reserves die juist heel goed hebben getraind en daarom aan de deur van het eerste elftal beginnen te morrelen. Ook de actuele vorm van je spelers wordt door meerdere factoren bepaald, waardoor ze vaker boven of onder hun eigenlijke skillniveau presteren. Als manager heb je dus meer redenen om regelmatig te rouleren en soms andere spelers een kans te geven.

De aanval is de beste verdediging

Op het veld is vooral het verdedigen veranderd. Computergestuurde medespelers pakken niet meer de bal af, dat moet je echt zelf doen. Of dat een vooruitgang is, hangt af van je persoonlijke voetbalvisie. Je kunt zeggen dat FC 27 daardoor meer leunt op jouw eigen skills. De keerzijde is echter dat het daardoor moeilijker is gemaakt om als team te verdedigen.

© EA

Voorheen kon je een teamgenoot richting je tegenstander sturen en die onder druk zetten, terwijl je zelf met jouw speler alvast een andere tegenstander dekt en passlijnen afsnijdt. In principe kan dat nog steeds, maar omdat die computergestuurde teamgenoot nu veel minder agressief druk zet en praktisch nooit de bal zal veroveren, hangt veel meer af van jouw eigen defensieve positionering.

Hier botsen twee verschillende visies, zoals we wel vaker zien bij EA Sports FC. Wie deze game als eSport beschouwd, zal het toejuichen dat jij als speler zelf actiever moet handelen om de bal af te pakken. Het komt nu immers meer aan op jouw persoonlijke vaardigheden. Wie de game echter als voetbalsim ziet, zal zeggen dat voetbal een teamsport is en er juist een kunst in schuilt om simultaan druk te zetten én passlijnen af te snijden. Voor beiden is wat te zeggen.

EA greep deze twee verschillende visies op het spelletje aan door sinds vorige editie met een competitieve (= eSports) en een authentieke (= voetbalsim) stand te komen, en zo beide doelgroepen te bedienen. Met deze fundamentele wijziging in verdedigen, leunt de game over het algemeen toch weer meer naar de eSports-kant. Kies zelf maar in welk kamp jij zit en of je dat dus een vooruitgang vindt of niet.

© EA

EA, laat de vrouw niet in haar hemdje staan

In welk kamp je ook zit, EA Sports FC 27 heeft rond de release ook last van enkele bugs die iedereen raken. Spelers met vroege toegang melden een bug waardoor spelers niet passen, maar hooghouden. Zelf heb ik van deze bug (nog) geen last gehad. Wel ondervond ik in de Seasons-modus het probleem dat het spel niet opslaat welke spelers je op de bank plaatst. Zo bleek ik keer op keer niet te beschikken over mijn gehoopte pinchhitter, met alle frustratie van dien. En dan is er nog deze iets onschuldigere bug, waardoor er af en toe een vrouw in haar ondergoed in de kleedkamer of op het veld verschijnt. Oeps.

Onder de streep is EA Sports FC 27 gewoon een prima voetbalgame – net als zijn voorganger. Met Ultimate Team, de carrièremodus en verschillende online modi weet FC 27 een breed publiek aan te spreken. De grootste teleurstelling is dat The Grounds in ieder geval dit jaar nog niet echt een plek binnen dit scala weet te veroveren.

EA Sports FC 27 is nu speelbaar voor mensen die de Ultimate Edition hebben gekocht. Anderzijds komt de game uit op 25 september, op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc.