De HiBattery 4020 X van Hoymiles biedt een prima 4kWh-batterijcapaciteit voor een scherpe prijs. Bij veel andere merken krijg je voor hetzelfde geld een kleinere thuisbatterij. De capaciteit zegt natuurlijk niet alles. Daarom hebben wij deze HiBattery 4020 X van zo’n 1200 euro uitgebreid getest. Je leest onze ervaringen in deze review.

Hoymiles HiBattery 4020 X 8,1 / 10 Score De Pluspunten Strak ontwerp

Functioneert betrouwbaar

Kan slim handelen bij dynamisch stroomcontract

Scherpe prijs De Minpunten App-installatie kan eenvoudiger

Drukke smartphone-app

Terugleveren tot 2500 watt betekent niet volledig nul-op-de-meter De Hoymiles HiBattery 4020 X is een no-nonsense plug-inthuisbatterij waarop je ook rechtstreeks zonnepanelen kunt aansluiten. Hij oogt netjes, werkt betrouwbaar en kan slim handelen met een dynamisch stroomcontract. De capaciteit van 4 kWh is voor veel huishoudens voldoende en is uit te breiden met extra batterijen. De app mag nog wat duidelijker, maar overall zijn we enthousiast.

Verkrijgbaarheid

Goed om te weten is dat wij de HiBattery 4020 X hebben getest, een model dat Hoymiles voorradig had, maar niet zijn belangrijkste product voor Nederland is. Dat is namelijk de 4020 AC. Helaas was die thuisbatterij niet op voorraad. De thuisbatterijen lijken erg veel op elkaar, maar de X-versie is bedoeld voor wie geen aparte omvormer voor zonnepanelen heeft. Je zonnepanelen kun je rechtstreeks op deze batterij aansluiten.

Gebruik je een P1-meter met de X-batterij, dan kun je de batterij met elke omvormer gebruiken en op elk stopcontact aansluiten. De AC-versie van de batterij is bedoeld voor zonnepanelen die op een omvormer zijn aangesloten, waardoor deze batterij eveneens overal te plaatsen is.

Garantie

Hoymiles is een Chinees merk dat in Nederland en andere Europese landen hoopt te profiteren van de opmars van de thuisbatterij. In ons land speelt het bedrijf vooral in op het einde van de salderingsregeling en minder afhankelijk worden van stroomtarieven van je energiemaatschappij.

Volgens Hoymiles gaat deze thuisbatterij 15 jaar mee (een gebruikelijke claim in deze markt) en krijg je 10 jaar garantie. Netjes. Minder enthousiast worden we van Hoymiles’ uitspraak dat de batterij na 8000 laad- en ontlaadcycli al tekenen van slijtage zal vertonen en van 100 procent capaciteit naar naar 70 procent zakt.

Vaker zien we zoveel cycli om tot 80 procent capaciteit te komen. Slijt deze Hoymiles-batterij sneller dan die van de concurrentie? Of zijn concurrenten niet zo eerlijk? Hoymiles zegt desgevraagd een ‘conservatieve houding’ aan te nemen als het gaat om claims omtrent de levensduur en stelt dat sommige concurrenten minder transparant zijn over de (test)omstandigheden waaronder hun batterijen slijten.

Foto: Rens Blom De bovenkant van de thuisbatterij.

Installatie

Het is relatief eenvoudig om de Hoymiles HiBattery 4020 X uit de doos te tillen, maar de thuisbatterij op de juiste plek zetten kun je het best met z'n tweeën doen. Het apparaat is met zijn 42 kilo namelijk best zwaar. Dankzij handvatten aan de zijkanten kun je de thuisbatterij gelukkig goed tillen.

De 4020 X heeft een IP66-certificering en kan daarom tegen het Nederlandse weer. Het is echter belangrijk dat de thuisbatterij bij plaatsing buiten geen 'natte voeten' krijgt en niet in de volle zon staat. Wij raden je daarom aan om een thuisbatterij ongeacht het merk binnen te plaatsen, want het binnenklimaat is prettig voor (de levensduur van) een thuisbatterij. Let op: zet een thuisbatterij nooit in een vluchtweg, want mocht de batterij brand vatten, dan wil je niet opgesloten raken in je eigen woning.

Foto: Rens Blom Dankzij de handvatten is de thuisbatterij eenvoudiger te verplaatsen.

De HiBattery 4020 X heeft een strakke aluminium behuizing die netjes oogt, degelijk aanvoelt en voorzien is van een zwart-witscherm dat duidelijke informatie toont.

Foto: Rens Blom

Na de plaatsing van de thuisbatterij heb je een P1-meter nodig om de batterij met je woning te verbinden. Hoymiles verkoopt een eigen P1-meter, die wij voor deze test hebben gebruikt. Je kunt ook een P1-meter van merken als Shelly, Linky en Ecotracker gebruiken om de 4020 X-batterij te verbinden. Prettig!

De installatie via de smartphone-app van Hoymiles verliep wat omslachtig, want er blijken twee tabbladen te zijn om een apparaat toe te voegen. Het ene tabblad kan kennelijk géén P1-meter vinden, het andere tabblad wel. Dat voelt onlogisch: je wilt gewoon een app die in één keer je gadget zoekt en vindt.

Na een paar minuten rommelen werd de P1-meter gelukkig gevonden en wisten we ook met welk tabblad we de batterij zelf konden toevoegen. De stappen in de smartphone-app loodsen je daarna door de installatie. Je kiest daar meteen een modus voor de thuisbatterij, bijvoorbeeld om op te laden via je eigen zonnepanelen of met goedkope stroom als je een dynamisch stroomcontract hebt.

Foto: Rens Blom De installatie via de smartphone-app kan logischer.

Belangrijk bij de installatie is op welk stopcontact je de batterij aansluit. Is dat een stopcontact op een gedeelde groep? Dan mag de batterij om veiligheidsredenen tot 800 watt terugleveren. Heb je een aparte groep aangemaakt voor de thuisbatterij, dan mag hij op volle kracht terugleveren. Dat doet deze 4020 X met 2500 watt.

Weet je niet zeker of je een aparte groep voor je thuisbatterij hebt? Raadpleeg dan een elektricien. Doe dat ook als je een aparte groep wilt laten aanleggen voor je thuisbatterij, maar houd rekening met eenmalige kosten die impact hebben op de terugverdientijd van je investering. Als je die aanschaf als een investering ziet, natuurlijk. Sommige mensen nemen een thuisbatterij om minder afhankelijk te worden van het net of om het milieu een handje te helpen.

In gebruik

Wij hebben de HiBattery 4020 X op een aparte groep aangesloten, waardoor hij tot 2500 watt kan terugleveren. Dat doet de thuisbatterij goed. Zetten we de waterkoker aan terwijl we op inductie koken, dan springt de batterij – via een seintje van de slimme meter – snel bij om stroom aan ons huis te leveren. Met niet te zware belasting kun je op veel momenten nul-op-de-meter bereiken. Bij écht zwaar gebruik is 2500 watt terugleveren niet genoeg. Een duurdere thuisbatterij zoals de Anker Solix Solarbank Max AC kan tot 3500 watt terugleveren en handelt zware situaties daarom beter af.

Foto: Rens Blom Geschikte zonnepanelen kun je rechtstreeks aansluiten op deze Hoymiles-thuisbatterij.

Onze zonnepanelen vullen de HiBattery 4020 X 's ochtends en 's middags met zonne-energie, en hierbij wordt de batterij niet opvallend warm. Hij zoemt ook maar zachtjes. Op dit vlak hebben we dus niets te klagen. We vinden het bovendien handig dat we op het scherm van de thuisbatterij kunnen zien hoe vol de accu is en of hij oplaadt of teruglevert.

De capaciteit van 4 kWh is voor veel huishoudens genoeg om de avond en een groot deel van de nacht door te komen. Althans, als je de batterij in de herfst en 's winters overdag helemaal kunt opladen. Door de verminderde opwek van zonnepanelen gedurende deze seizoenen is het de vraag of je de batterij volledig kunt opladen.

Heb je een dynamisch stroomcontract, dan kan deze batterij interessant zijn om hem op te laden als de stroom het goedkoopst is. Wanneer de stroom later op de dag duur is, kan de batterij terugleveren. Een leuk spelletje voor wie daar zin in heeft, net zoals sommige mensen blij zullen zijn met de Home Assistant-ondersteuning vanuit Hoymiles.

Ook interessant om te benoemen: je zit niet vast aan de 4kWh-capaciteit van deze Hoymiles-batterij. De fabrikant verkoopt uitbreidingsbatterijen van 4 kWh voor net geen 1000 euro per stuk. Zo’n extra batterij plaats je onder de hoofdbatterij, waarna ze elkaar herkennen en samenwerken. In totaal kun je een toren van maximaal 16 kWh samenstellen. Een 8kWh-batterij met 8Wkh-uitbreidingsbatterij kopen kan in dit scenario echter goedkoper zijn.

De financiële besparing

Bij een thuisbatterij hoort natuurlijk de vraag: wat bespaart hij aan stroomkosten? Een lastige vraag, want voor het antwoord moet je kijken naar je stroomverbruik, eventuele opwek van zonne-energie van zonnepanelen, terugleverkosten van zonne-energie en (niet geheel onbelangrijk) je stroomtarieven. Om het niet té ingewikkeld te maken, delen we onze financiële besparingen met je.

In een warme augustusweek waarin het zonnetje goed schijnt, draait ons huishouden overdag op zonne-energie en springt de Hoymiles HiBattery 4020 X ’s avonds bij. ’s Nachts voorziet hij onze woning ook van stroom. Bij onze energieleverancier noteren we (exclusief teruggeleverde stroom) daarom 0 tot 1 kWh verbruikte stroom per dag. Dat komt voor ons neer op ongeveer 25 cent per dag aan stroom: een verschil van ongeveer 75 cent tot 1 euro per dag met wanneer we de thuisbatterij niet hadden.

Een besparing van 1 euro per dag klinkt misschien niet als veel, maar met een paar zonnige maanden per jaar kan het op jaarbasis om 100 euro gaan. In de wintermaanden profiteert de batterij minder van zonnestroom en zal de financiële besparing ook lager zijn. Deze besparing tel je echter op bij die zonnige maanden. Handel je in stroom via je dynamische stroomcontract, dan kun je met de juiste strategie meer besparen.

Foto: Rens Blom De thuisbatterij aan het werk.

De terugverdientijd van een thuisbatterij is lastig te bepalen, want die hangt voor een groot deel af van jouw woonsituatie. Hopelijk helpt onze uitleg je een beetje op weg.

De Hoymiles HiBattery 4020 X heeft een noodstopcontact aan de zijkant. Valt de stroom een keer onverhoopt uit, dan kun je een stekker of stekkerdoos op de thuisbatterij aansluiten. De batterij levert zijn stroom dan aan bijvoorbeeld je router, koelkast en/of koffiezetapparaat. Het noodstopcontact kan maximaal 2500 watt leveren.

Foto: Rens Blom Het noodstopcontact

De smartphone-app

We hebben inmiddels best wat thuisbatterijen van uiteenlopende merken getest, en daar horen ook de nodige smartphone-apps bij. Wat opvalt: de Chinese merken maken naar onze mening minder logische apps dan Europese merken. Hoymiles hoort hier (helaas) ook bij. De app wil ons héél veel laten zien en gebruikt daar allerlei grafiekjes, lijntjes, kleurtjes en andere datapunten voor. Het is vaak te veel om snel te kunnen zien wat de batterij nou echt doet of bespaart.

Foto: Rens Blom

Een rustiger app zou onze voorkeur hebben. Hoymiles verdient wel een plusje voor de uitgebreide functies in de app. Je kunt eenvoudig een dynamisch stroomcontract toevoegen, waarna de batterij slim handelt. De AI waar de software op leunt, is (gelukkig!) betrouwbaar.

Conclusie: Hoymiles HiBattery 4020 X kopen?

De Hoymiles HiBattery 4020 X is een no-nonsense thuisbatterij die fungeert als plug-inmodel en waar je ook rechtstreeks zonnepanelen op kunt aansluiten. De thuisbatterij misstaat niet in je woning, functioneert betrouwbaar en kan slim handelen als je een dynamisch stroomcontract hebt. Met 4 kWh aan capaciteit is deze thuisbatterij voor veel huishoudens een goede keuze, zeker omdat je de capaciteit indien gewenst kunt uitbreiden met extra batterijen. De smartphone-app mag naar onze mening nog duidelijker, maar onder de streep zijn we enthousiast over de HiBattery 4020 X. In Nederland is de 4020 AC de aanbevolen keuze als echte plug-inthuisbatterij die ook iets goedkoper is dan de X-versie.