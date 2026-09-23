Adobe brengt Premiere naar Android. De videobewerker is vanaf nu gratis te downloaden en biedt veel functies die je normaal met Premiere associeert, waaronder een tijdlijn met meerdere sporen, nauwkeurig knippen en exporteren in 4K. Voor de gewone videobewerking heb je bovendien geen abonnement of zelfs een Adobe-account nodig.

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De komst naar Android volgt ongeveer een jaar nadat Adobe Premiere voor de iPhone verscheen. De nieuwe app is bovendien een flinke stap vooruit ten opzichte van Premiere Rush, de eenvoudigere mobiele videobewerker van Adobe die wordt uitgefaseerd.

Videobewerking met meerdere sporen op je telefoon

Premiere voor Android is geen volledige kopie van de desktopversie, maar Adobe heeft wel een behoorlijk uitgebreid pakket aan bewerkingsfuncties meegenomen. Zo kun je meerdere video- en audiosporen boven elkaar zetten, clips tot op het frame nauwkeurig inkorten of splitsen en overgangen en effecten toevoegen.

Ook audio krijgt relatief veel aandacht. Met Enhance Audio probeert Premiere achtergrondgeluid terug te dringen en stemmen duidelijker te laten klinken. Je kunt daarnaast audio uit een bestaande videoclip halen, muziek toevoegen en rechtstreeks in de app voice-overs opnemen.

Video's kunnen worden geëxporteerd met een resolutie tot 4K. Adobe richt de app nadrukkelijk ook op video's voor sociale media. Zo zijn er kant-en-klare sjablonen van andere makers en is er integratie met YouTube Shorts.

Premiere past zich aan verschillende Android-schermen aan

De interface is aangepast aan verschillende soorten Android-apparaten. Op een gewone smartphone staat de videovoorvertoning bovenin en de tijdlijn daaronder. Op een vouwtelefoon kan Premiere de beschikbare schermruimte anders verdelen. Zo kan de tijdlijn naast de video komen te staan en kun je de verhouding tussen beide delen aanpassen. Voor bredere video's is er ook een andere indeling waarbij de video weer boven de grotere tijdlijn staat.

Dat maakt de app niet alleen geschikt voor een gewone smartphone, maar ook voor apparaten waarop je wat meer schermruimte hebt. Adobe zegt daarnaast dat de interface zich automatisch aanpast aan het apparaat waarop je werkt.

Foto: Adobe

Adobe Premiere voor Android: geen abonnement of account nodig voor

Opvallend is dat Adobe voor de gewone bewerkingsfuncties geen abonnement verlangt. Je hoeft ook niet verplicht in te loggen met een Adobe-account. Advertenties en watermerken ontbreken eveneens.

Betalen komt vooral om de hoek kijken bij de generatieve AI-functies. Premiere gebruikt daarvoor onder meer Adobe Firefly. Daarmee kun je bijvoorbeeld beelden genereren en vanuit afbeeldingen videomateriaal maken. Ook functies als Generative Fill en het genereren van geluidseffecten maken daar deel van uit.

Naast Adobe Firefly kan Premiere volgens Ars Technica voor bepaalde generatieve functies ook gebruikmaken van modellen van andere aanbieders, waaronder Google Veo, Luma Ray en Kling.

Wat kost Adobe Premiere voor Android? Voor het gewone monteren hoef je niet te betalen. Je kunt video's knippen, meerdere video- en audiosporen gebruiken, effecten en overgangen toevoegen en tot 4K exporteren. Adobe zet bovendien geen watermerk op je video en je hoeft niet verplicht in te loggen met een Adobe-account. Kosten kunnen wel ontstaan als je de generatieve AI-functies intensiever gebruikt of extra opslag nodig hebt. In de Nederlandse Play Store staan in-appaankopen van 8,99 tot 79,99 euro vermeld. De basisversie van Premiere zelf is gratis te downloaden en te gebruiken.

Nog niet alle Premiere-functies zitten erin

Adobe werkt ondertussen verder aan de mobiele app. Zo moeten onder meer Adobe Fonts, uitgebreidere ondertiteling, keyframes, croppen en automatische beatdetectie later worden toegevoegd. Ook wil Adobe het mogelijk maken om een project op mobiel te beginnen en vervolgens verder te bewerken in Premiere op de desktop.

Dat laatste kan handig zijn wanneer je onderweg alvast clips selecteert en monteert, maar de verdere afwerking later op een computer wilt doen.

Premiere voor Android is sinds 21 september verkrijgbaar via Google Play. Je hebt minimaal Android 13 en 5 GB werkgeheugen nodig. De app kan gratis worden gebruikt en geëxporteerde video's krijgen geen watermerk.

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen Adobe Premiere voor Android en Premiere Pro? Adobe Premiere voor Android is gemaakt voor mobiel monteren op een telefoon of tablet, terwijl Premiere Pro de uitgebreide desktopeditor voor Windows en macOS is. De Android-app richt zich op snelle bewerking, sociale video en 4K-export zonder verplicht abonnement. Premiere Pro biedt meer professionele functies, bredere plug-inondersteuning en uitgebreidere workflows voor grote producties. Hoeveel kost Adobe Premiere voor Android na de gratis download? Adobe Premiere voor Android is gratis te downloaden en de gewone bewerkingsfuncties zijn zonder abonnement te gebruiken. In de Nederlandse Play Store staan wel in-appaankopen van 8,99 tot 79,99 euro. Die kosten zijn vooral relevant als je generatieve AI-functies intensiever gebruikt of extra opslag nodig hebt. Welke Android-telefoon heb je nodig voor Adobe Premiere? Adobe Premiere voor Android vraagt minimaal Android 13 en 5 GB werkgeheugen. In de praktijk werkt videobewerking prettiger op een recente telefoon met een snelle chip, veel vrije opslag en een helder scherm. Vooral 4K-materiaal belast je toestel stevig, dus een ouder of goedkoper toestel kan merkbaar trager reageren tijdens knippen, voorvertonen en exporteren. Welke gratis alternatieven zijn er voor videobewerking op Android? Bekende gratis te starten alternatieven voor Android zijn CapCut, VN Video Editor en KineMaster. Ze richten zich vooral op sociale video, korte clips en snelle exports. Let wel op verschillen in watermerken, advertenties, in-appaankopen en AI-functies. Adobe Premiere voor Android valt vooral op doordat de basisbewerking gratis is en geëxporteerde video's geen watermerk krijgen. Waarom verdwijnt Adobe Premiere Rush? Adobe bouwt Premiere Rush af omdat het bedrijf zijn mobiele videobewerking onder de Premiere-naam voortzet. Rush werd op 30 september 2025 uit Adobe.com en appstores gehaald voor nieuwe downloads. Bestaande gebruikers konden de app nog gebruiken op apparaten waarop hij al stond, maar Adobe kondigde ook een einddatum voor ondersteuning aan op 30 september 2026.