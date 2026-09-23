De komst naar Android volgt ongeveer een jaar nadat Adobe Premiere voor de iPhone verscheen. De nieuwe app is bovendien een flinke stap vooruit ten opzichte van Premiere Rush, de eenvoudigere mobiele videobewerker van Adobe die wordt uitgefaseerd.
Videobewerking met meerdere sporen op je telefoon
Premiere voor Android is geen volledige kopie van de desktopversie, maar Adobe heeft wel een behoorlijk uitgebreid pakket aan bewerkingsfuncties meegenomen. Zo kun je meerdere video- en audiosporen boven elkaar zetten, clips tot op het frame nauwkeurig inkorten of splitsen en overgangen en effecten toevoegen.
Ook audio krijgt relatief veel aandacht. Met Enhance Audio probeert Premiere achtergrondgeluid terug te dringen en stemmen duidelijker te laten klinken. Je kunt daarnaast audio uit een bestaande videoclip halen, muziek toevoegen en rechtstreeks in de app voice-overs opnemen.
Video's kunnen worden geëxporteerd met een resolutie tot 4K. Adobe richt de app nadrukkelijk ook op video's voor sociale media. Zo zijn er kant-en-klare sjablonen van andere makers en is er integratie met YouTube Shorts.
Premiere past zich aan verschillende Android-schermen aan
De interface is aangepast aan verschillende soorten Android-apparaten. Op een gewone smartphone staat de videovoorvertoning bovenin en de tijdlijn daaronder. Op een vouwtelefoon kan Premiere de beschikbare schermruimte anders verdelen. Zo kan de tijdlijn naast de video komen te staan en kun je de verhouding tussen beide delen aanpassen. Voor bredere video's is er ook een andere indeling waarbij de video weer boven de grotere tijdlijn staat.
Dat maakt de app niet alleen geschikt voor een gewone smartphone, maar ook voor apparaten waarop je wat meer schermruimte hebt. Adobe zegt daarnaast dat de interface zich automatisch aanpast aan het apparaat waarop je werkt.
Adobe Premiere voor Android: geen abonnement of account nodig voor
Opvallend is dat Adobe voor de gewone bewerkingsfuncties geen abonnement verlangt. Je hoeft ook niet verplicht in te loggen met een Adobe-account. Advertenties en watermerken ontbreken eveneens.
Betalen komt vooral om de hoek kijken bij de generatieve AI-functies. Premiere gebruikt daarvoor onder meer Adobe Firefly. Daarmee kun je bijvoorbeeld beelden genereren en vanuit afbeeldingen videomateriaal maken. Ook functies als Generative Fill en het genereren van geluidseffecten maken daar deel van uit.
Naast Adobe Firefly kan Premiere volgens Ars Technica voor bepaalde generatieve functies ook gebruikmaken van modellen van andere aanbieders, waaronder Google Veo, Luma Ray en Kling.
Voor het gewone monteren hoef je niet te betalen. Je kunt video's knippen, meerdere video- en audiosporen gebruiken, effecten en overgangen toevoegen en tot 4K exporteren. Adobe zet bovendien geen watermerk op je video en je hoeft niet verplicht in te loggen met een Adobe-account.
Kosten kunnen wel ontstaan als je de generatieve AI-functies intensiever gebruikt of extra opslag nodig hebt. In de Nederlandse Play Store staan in-appaankopen van 8,99 tot 79,99 euro vermeld. De basisversie van Premiere zelf is gratis te downloaden en te gebruiken.
Nog niet alle Premiere-functies zitten erin
Adobe werkt ondertussen verder aan de mobiele app. Zo moeten onder meer Adobe Fonts, uitgebreidere ondertiteling, keyframes, croppen en automatische beatdetectie later worden toegevoegd. Ook wil Adobe het mogelijk maken om een project op mobiel te beginnen en vervolgens verder te bewerken in Premiere op de desktop.
Dat laatste kan handig zijn wanneer je onderweg alvast clips selecteert en monteert, maar de verdere afwerking later op een computer wilt doen.
Premiere voor Android is sinds 21 september verkrijgbaar via Google Play. Je hebt minimaal Android 13 en 5 GB werkgeheugen nodig. De app kan gratis worden gebruikt en geëxporteerde video's krijgen geen watermerk.
Adobe Premiere voor Android downloaden
Meer over mobiele videobewerking lees je in Socialmedia-video's monteren als een pro met Meta Edits, Scoor snel met Shorts: zo maak je pakkende video's op YouTube en Programmeren, schrijven of beeld genereren: welke AI past bij jou?.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen Adobe Premiere voor Android en Premiere Pro?
Hoeveel kost Adobe Premiere voor Android na de gratis download?
Welke Android-telefoon heb je nodig voor Adobe Premiere?
Welke gratis alternatieven zijn er voor videobewerking op Android?
Waarom verdwijnt Adobe Premiere Rush?
Adobe Premiere voor Android is gratis te downloaden via Google Play en ondersteunt 4K-export zonder watermerk. De app werkt met meerdere video- en audiosporen, frame-nauwkeurig knippen en audioverbetering. Voor de basisfuncties heb je geen abonnement en geen verplicht Adobe-account nodig. Generatieve AI-functies via onder meer Adobe Firefly kunnen wel kosten met zich meebrengen.