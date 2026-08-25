Sony lijkt nog meer nadruk te willen leggen op exclusieve PlayStation-games met een nieuwe reclame, waarin games voorkomen die alleen op PlayStation 5 beschikbaar zijn en dus niet op pc.

In de reclame komen games als Marvel's Wolverine, Gran Turismo 7, God of War Laufey, Astro Bot en Ghost of Yotei voorbij. De advertentie heet daarbij 'Only on PS5', oftewel 'Alleen op PS5'. Geen van de games zijn op andere platforms beschikbaar, ook niet op pc, en de advertentie lijkt daarmee te suggereren dat er ook geen plannen zijn om deze spellen naar pc te brengen.

Exclusieve strategie

De reclame komt dan ook overeen met berichten eerder dit jaar waarin gesuggereerd werd dat Sony stopte met het brengen van singleplayergames naar pc. Multiplayergames zouden nog wel naar pc kunnen komen.

Een reden voor deze keuze is niet bekend. Mogelijk is gebleken dat het porten van singleplayergames naar pc te weinig oplevert voor Sony, of wellicht willen ze er voor waken dat hun populaire spellen straks niet speelbaar zijn op de nieuwe Xbox-console Project Helix, die als het goed is ook pc-games af kan spelen.