Er zit een optie in het aankomende PlayStation 5-spel Marvel's Wolverine om de meest gewelddadige aspecten uit te zetten.

Dat heeft regisseur Mike Daly gemeld in een interview met IGN. Hij benadrukt daarbij dat het voor ontwikkelaar Insomniac Games erg belangrijk is dat er veel bloed vloeit in de game, omdat de Wolverine-franchise nou eenmaal bekend staat om het groffe geweld.

Er waren dan ook nooit plannen om dit geweld terug te schalen voor de aankomende game, maar dat wil niet zeggen dat alle spelers gediend zijn van dit geweld. "Omdat we wisten dat het geweld een belangrijk onderdeel van de game zou worden, hebben we ook een optie in de toegankelijkheidsopties toegevoegd om de 'gore' uit te zetten."

Daly vervolgt: "Het geweld is duidelijk geïntegreerd in het spel op allerlei manieren, dus het gaat om een genuanceerde optie die erg selectief is over wat er wordt getoond, wat er gecensureerd wordt. Zo wordt het bloed uitgezet om het toegankelijker te maken voor mensen die dit niet willen ervaren."

Geen Spider-Man te zien

In datzelfde interview liet creative directoor Marcus Smith weten dat Spider-Man niet in de game zal voorkomen. Dit ondanks dat Wolverine zich in hetzelfde universum als de recente Spider-Man-games afspeelt. "Het speelt zich wel in hetzelfde universum af, maar er is geen 'cross-over'. Spider-Man zal niet te zien zijn in Wolverine."

Eerder deze week werd er uitgebreide gameplay van Marvel's Wolverine getoond in de State of Play-uitzending. In die video, die hieronder nogmaals is te zien, wordt inderdaad duidelijk dat geweld een belangrijk onderdeel van het spel is.

Over Wolverine

Marvel’s Wolverine draait om de titulaire superheld uit de Marvel-comics, die vooral bekendstaat om de vertolking van Hugh Jackman in verschillende X-Men- en solofilms. In de game wordt Wolverine - ook Logan genoemd - gespeeld door de acteur Liam McIntyre, die eerder te zien was in de serie Spartacus.