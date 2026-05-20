Sony zendt op dinsdag 2 juni een nieuwe PlayStation State of Play uit, waarin onder ander andere Marvel’s Wolverine wordt getoond.

Dat maakt het bedrijf bekend op haar PlayStation Blog. De State of Play vindt plaats om 23:00 uur Nederlandse tijd bevat ‘ruim zestig minuten aan updates, aankondigingen en gameplayonthullingen van de beste studio’s ter wereld.’

Ook bevestigt Sony dat Marvel’s Wolverine zoals eerder aangekondigd uitgebreid aan bod komt. Alvorens de release op 15 september toont ontwikkelaar Insomniac Games ‘nieuwe actie en details’. De game verschijnt exclusief voor PlayStation 5, en komt naar verluidt niet naar pc.

