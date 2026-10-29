Mensen die uitkijken naar Grand Theft Auto 6 kunnen nieuwe gameplay van het spel bekijken, dat opvallend genoeg tijdens de meest recente aflevering van animatieserie South Park werd getoond. Ook zijn er nieuwe screenshots en details over de game naar buiten gekomen.

Afgelopen nacht werd de nieuwste aflevering van South Park uitgezonden, en daarin werd geheel nieuwe gameplay van Grand Theft Auto 6 vertoond door een vrouw die over het spel verteld aan personages als Cartman, Stan, Kyle en Randy Marsh.

In het gameplayfragment is te zien hoe het personage Jason over het strand loopt. Een hond die uitgelaten wordt poept op het strand, waarna het personage die de hond uitlaat de hondenpoep opraapt. Hoofdpersonage Jason - en dus de speler - gooit vervolgens iets naar het personage, waarna er een confrontatie plaatsvindt. Jason pakt daarbij de hondenpoep op en slaat er het andere personage mee.

Nieuwe screenshots en grootte van spelwereld

Daarnaast werden er nieuwe screenshots uitgebracht van de game die onderdeel uitmaken van een artikel in Edge Magazine. Omdat die screenshots via dat tijdschrift zijn gepubliceerd, delen we ze hier niet direct, maar ze zijn wel allemaal in de onderstaande tweet te zien.

In het artikel wordt ook gepraat over de grootte van de spelwereld in Grand Theft Auto 6. Dat het om de grootste spelwereld in een Rockstar-game ooit gaat, was al bekend. In het artikel wordt gemeld dat het qua landmassa ongeveer even groot is als de locaties uit Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption 2 bij elkaar opgeteld.

Daarbij wordt benadrukt hoe gevarieerd de spelwereld is, en dat sommige Rockstar-werknemers nog altijd niet alle locaties met eigen ogen hebben gezien. Spelers kunnen ook veel vaker in gebouwen gaan in vergelijking met vorige Rockstar-spellen.

Vanaf 19 november speelbaar

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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