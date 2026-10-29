Afgelopen nacht werd de nieuwste aflevering van South Park uitgezonden, en daarin werd geheel nieuwe gameplay van Grand Theft Auto 6 vertoond door een vrouw die over het spel verteld aan personages als Cartman, Stan, Kyle en Randy Marsh.

In het gameplayfragment is te zien hoe het personage Jason over het strand loopt. Een hond die uitgelaten wordt poept op het strand, waarna het personage die de hond uitlaat de hondenpoep opraapt. Hoofdpersonage Jason - en dus de speler - gooit vervolgens iets naar het personage, waarna er een confrontatie plaatsvindt. Jason pakt daarbij de hondenpoep op en slaat er het andere personage mee.

Nieuwe screenshots en grootte van spelwereld

Daarnaast werden er nieuwe screenshots uitgebracht van de game die onderdeel uitmaken van een artikel in Edge Magazine. Omdat die screenshots via dat tijdschrift zijn gepubliceerd, delen we ze hier niet direct, maar ze zijn wel allemaal in de onderstaande tweet te zien.

In het artikel wordt ook gepraat over de grootte van de spelwereld in Grand Theft Auto 6. Dat het om de grootste spelwereld in een Rockstar-game ooit gaat, was al bekend. In het artikel wordt gemeld dat het qua landmassa ongeveer even groot is als de locaties uit Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption 2 bij elkaar opgeteld.

Daarbij wordt benadrukt hoe gevarieerd de spelwereld is, en dat sommige Rockstar-werknemers nog altijd niet alle locaties met eigen ogen hebben gezien. Spelers kunnen ook veel vaker in gebouwen gaan in vergelijking met vorige Rockstar-spellen.

Vanaf 19 november speelbaar

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

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Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.