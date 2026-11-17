Er zijn zes nieuwe screenshots van het later dit week te verschijnen Grand Theft Auto 6 gedeeld. De screenshots leggen de focus op het gevarieerde weer in de game.

De screenshots werden op social media gedeeld door The Weather Channel. Dit kanaal gericht op het weer plaatst normaliter geen screenshots van games, maar - mogelijk door een afspraak met GTA 6-ontwikkelaar Rockstar - maakt nu een uitzondering om de gevarieerde weersomstandigheden in de game te tonen.

Het was al bekend dat Rockstar Games veel aandacht heeft besteed aan het weer in GTA 6. Spelers krijgen te maken met een dynamisch weersysteem, en kunnen zelfs in een storm terechtkomen. De screenshots tonen dan ook verschillende weersomstandigheden, waaronder onweer, donkere regenwolken en mist. Hieronder zijn alle zes de nieuwe screenshots te zien.

GTA 6-samenwerking in NBA 2K27

Daarnaast werd gisteren aangekondigd dat er een samenwerking met Grand Theft Auto 6 in NBA 2K27 zit. Mensen die de basketbalgame en ook een GTA+-lidmaatschap, kunnen tussen 17 december en 31 maart een bonuspakket downloaden in dat spel.

Via dit bonuspakket ontvangt men diverse cosmetische items - waaronder een t-shirt en pet - gebaseerd op Vice City, de stad uit GTA 6. Deze items moeten wel ontgrendeld worden en maken onderdeel uit van het derde seizoen van de game.

Daarnaast kunnen mensen met een PS5 of Xbox Series-console en GTA+ van 27 november tot en met 15 januari NBA 2K27 gratis spelen, en kan de game ook met 20 procent korting worden gekocht.

GTA 6 is bijna uit

Grand Theft Auto 6 komt aanstaande donderdag, op 19 november dus, uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

Hoe lang duurt het uitspelen van GTA 6?

Eerder deze week kwam naar buiten dat mensen die zich op de verhalende hoofdmissies in het spel richten, de game naar schatting in vijftig uur uit kunnen spelen. Er zouden zo'n honderd hoofdmissies in de game zitten. De tijdsduur is daarbij wel een ruwe schatting, en daarbij wordt geen rekening gehouden met de zijcontent die waarschijnlijk in overvloede aanwezig is in het spel.

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Meer over Grand Theft Auto 6

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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