HBO heeft eindelijk bevestigd dat er een tweede seizoen komt van de horrorserie IT: Welcome to Derry.

Het eerste seizoen verscheen vorig jaar op HBO Max en werd zowel kritisch als qua kijkcijfers goed ontvangen. Aangezien de makers van de serie eerder al plannen hadden uitgesproken voor meerdere seizoenen, leek een tweede seizoen dan ook zo goed als zeker. Toch heeft HBO al die tijd nog geen tweede seizoen bevestigd, tot nu dan. Op social media liet de streamingdienst weten dat het tweede seizoen er toch echt aan zit te komen.

Eeuwenoud kwaad

Het eerste seizoen van IT: Welcome to Derry speelt zich af in 1962, ver voor de nieuwe films die de afgelopen jaren zijn uitgekomen, die weer zijn gebaseerd op het boek van Stephen King. De serie speelt zich wederom af in Derry, waar te zien is hoe een eeuwenoud kwaad zich voedt met bange kinderen en het zaaien van dood en verderf. Dat doet het meer dan eens in de vorm van Pennywise de clown, al kan het wezen ook andere gedaantes aannemen.

Van 1962 naar 1935

De makers van de serie spraken eerder al uit elk seizoen in een andere tijdsperiode af te willen laten spelen, en dat gaat nu ook gebeuren. Het tweede seizoen gaat namelijk verder terug in de tijd, naar 1935, waar volgens de verhalen de Bradley Gang een bank overvalt maar te maken krijgt met het eeuwenoude kwaad.

Er waren altijd al plannen voor drie seizoenen - het derde seizoen gaat nog verder terug in de tijd naar 1908. Die moet natuurlijk wel eerst groen licht krijgen van HBO, maar het tweede seizoen komt er in ieder geval. Die wordt overigens zonder een van de showrunners van het eerste seizoen gemaakt. Jason Fuchs vertrekt, maar Brad Caleb Kane blijft aan. Gezien de andere tijdsperiode zal de cast zo goed als nieuw zijn, al keert Bill Skarsgard hoogstwaarschijnlijk wel weer terug als Pennywise.