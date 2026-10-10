De marketingmachine voor het langverwachte Grand Theft Auto 6 draait onverminderd door: het is nu mogelijk om allerlei kleding en andere merchandise gebaseerd op de game aan te schaffen via de Rockstar-website.
Deze week hebben ontwikkelaar Rockstar en uitgever Take-Two Interactive een merchandisewinkel voor Grand Theft Auto 6 geopend. Daar zijn diverse t-shirts en petten te koop. Ook zijn er tassen, een zippo, stickers en een sleutelhanger beschikbaar.
De kleuren van de kleding zijn vooral fel, waaronder in blauw en roze, om de uitstraling van het met neon verlichte Vice City - gebaseerd op Miami - na te bootsen. De winkel kan hier bezocht worden.
Radio in GTA 6
Eerder deze week gaf Rockstar ook alvast een voorproefje van diverse radiostations die in Grand Theft Auto 6 te vinden zijn. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat spelers niet per se in een auto hoeven te zitten in de game om naar de radio te luisteren. Jason en Lucia kunnen tijdens het rondlopen door Vice City oordopjes indoen, en overal waar ze willen naar muziek luisteren. Tevens zijn er unieke podcasts geproduceerd die te beluisteren zijn in het spel.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Het vorige deel in de reeks verscheen in 2013, dus fans wachten al lang op dit zesde deel. Zoals gezegd speelt de game zich af in het fictieve Vice City en omstreken, gebaseerd op Miami en de staat Florida. Daar besturen spelers het koppel Jason en Lucia.
Welke consoles krijgen Grand Theft Auto 6 bij release?
Grand Theft Auto 6 verschijnt bij release voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt die platforms officieel voor pre-orders en voor de lanceringsversie. Een pc-versie is nog niet als lanceringsplatform bevestigd, dus reken daar niet automatisch op voor dag 1. Speel je op oudere consoles zoals PlayStation 4 of Xbox One, dan is er geen officiële releaseversie aangekondigd.
Hoe belangrijk is muziek in de Grand Theft Auto-reeks?
Muziek is al tientallen jaren een herkenbaar onderdeel van Grand Theft Auto. De reeks gebruikt radiostations met genres, dj's, praatprogramma's en fictieve reclames om de stad levendiger te maken. Daardoor werkt de soundtrack niet alleen als achtergrondmuziek, maar ook als sfeermaker. In een stad als Vice City ligt de nadruk naar verwachting sterk op autoritten, nachtleven en regionale muziekcultuur.
Wat is het verschil tussen een soundtrack en radiostations in GTA?
Een soundtrack is de totale verzameling muziek die in de game te horen is. Radiostations zijn de in-game kanalen waarop die nummers worden afgespeeld, vaak met een eigen genre, presentator en toon. Eén soundtrack kan dus tientallen losse tracks bevatten, verdeeld over meerdere fictieve zenders. Daarnaast kan een game ook aparte trailer- of missiemuziek gebruiken die niet per se op de radio draait.
Hoe betrouwbaar zijn gelekte GTA 6-nummers en radiostations?
Gelekte GTA 6-muziek is pas betrouwbaar wanneer Rockstar Games de informatie bevestigt of wanneer de definitieve game uit is. Vroege builds kunnen tijdelijke muziek, testnamen of placeholder-radiostations bevatten. Ook kunnen licenties vóór release nog veranderen. Gebruik gelekte lijsten daarom vooral als indicatie, niet als definitieve soundtrack. Officiële trailers, Rockstar-kanalen en latere release-informatie wegen zwaarder.
Hoe kun je de GTA 6-soundtrack buiten de game beluisteren?
Als Rockstar een officiële playlist of soundtrackalbum publiceert, ligt beluisteren via grote streamingdiensten zoals Spotify voor de hand. Zolang zo'n release niet volledig is bevestigd, kun je beter zoeken naar officiële Rockstar-accounts of artiestenkanalen in plaats van fanplaylists. Fanlijsten kunnen nuttig zijn, maar bevatten vaak geruchten, trailertracks en gelekte nummers door elkaar.