Welke consoles krijgen Grand Theft Auto 6 bij release? Grand Theft Auto 6 verschijnt bij release voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt die platforms officieel voor pre-orders en voor de lanceringsversie. Een pc-versie is nog niet als lanceringsplatform bevestigd, dus reken daar niet automatisch op voor dag 1. Speel je op oudere consoles zoals PlayStation 4 of Xbox One, dan is er geen officiële releaseversie aangekondigd.

Hoe belangrijk is muziek in de Grand Theft Auto-reeks? Muziek is al tientallen jaren een herkenbaar onderdeel van Grand Theft Auto. De reeks gebruikt radiostations met genres, dj's, praatprogramma's en fictieve reclames om de stad levendiger te maken. Daardoor werkt de soundtrack niet alleen als achtergrondmuziek, maar ook als sfeermaker. In een stad als Vice City ligt de nadruk naar verwachting sterk op autoritten, nachtleven en regionale muziekcultuur.

Wat is het verschil tussen een soundtrack en radiostations in GTA? Een soundtrack is de totale verzameling muziek die in de game te horen is. Radiostations zijn de in-game kanalen waarop die nummers worden afgespeeld, vaak met een eigen genre, presentator en toon. Eén soundtrack kan dus tientallen losse tracks bevatten, verdeeld over meerdere fictieve zenders. Daarnaast kan een game ook aparte trailer- of missiemuziek gebruiken die niet per se op de radio draait.

Hoe betrouwbaar zijn gelekte GTA 6-nummers en radiostations? Gelekte GTA 6-muziek is pas betrouwbaar wanneer Rockstar Games de informatie bevestigt of wanneer de definitieve game uit is. Vroege builds kunnen tijdelijke muziek, testnamen of placeholder-radiostations bevatten. Ook kunnen licenties vóór release nog veranderen. Gebruik gelekte lijsten daarom vooral als indicatie, niet als definitieve soundtrack. Officiële trailers, Rockstar-kanalen en latere release-informatie wegen zwaarder.