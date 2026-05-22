Afgelopen avond werden de kwartaalcijfers van uitgever Take-Two Interactive onthuld, en vlak daarvoor kwam er een Variety-interview met ceo Strauss Zelnick naar buiten waarin hij benadrukte dat de prijs van de game nog niet aangekondigd zou worden.
Ook leek hij te reageren op de recente geruchten dat er ergens binnenkort een trailer of meer informatie over Grand Theft Auto 6 volgt. Eerder had het bedrijf namelijk al gezegd dat de marketing voor de game aankomende zomer zou beginnen. Nu meldt Zelnick: "De komende paar weken zijn het nog geen zomer, maar wanneer het zover is zal Rockstar met de marketing beginnen."
Tijdens de onthulling van de kwartaalcijfers liet Take-Two weten dat het verwacht om het komende fiscale jaar zo'n 8 miljard dollar te verdienen dankzij Grand Theft Auto 6. Ook werd wederom de releasedatum van het langverwachte spel benadrukt: 19 november. Tot slot werd onthuld dat er inmiddels bijna 230 miljoen exemplaren van Grand Theft Auto 5 zijn verkocht, en meer dan 85 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2.
Ondanks de melding van Take-Two dat de marketing voor GTA 6 deze zomer begint, blijven de geruchten over een nieuwe trailer die binnenkort online zou verschijnen gewoon doorgaan. Zo meldt insider Graczdari_91 op GTAForums dat de nieuwe trailer mogelijk ergens tussen vandaag en aankomende dinsdag online verschijnt. Daarbij zou er ook wat van GTA 6 getoond worden in de State of Play-uitzending de week erna. Graczdari_91 heeft eerder al correcte informatie over diverse games naar buiten gebracht, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze info ook klopt.