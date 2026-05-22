Take-Two Interactive heeft benadrukt dat de marketing van Grand Theft Auto 6 pas in de zomer van start gaat. Ook werd voor de zoveelste keer benadrukt dat de releasedatum op 19 november van dit jaar blijft staan.

Afgelopen avond werden de kwartaalcijfers van uitgever Take-Two Interactive onthuld, en vlak daarvoor kwam er een Variety-interview met ceo Strauss Zelnick naar buiten waarin hij benadrukte dat de prijs van de game nog niet aangekondigd zou worden.

Ook leek hij te reageren op de recente geruchten dat er ergens binnenkort een trailer of meer informatie over Grand Theft Auto 6 volgt. Eerder had het bedrijf namelijk al gezegd dat de marketing voor de game aankomende zomer zou beginnen. Nu meldt Zelnick: "De komende paar weken zijn het nog geen zomer, maar wanneer het zover is zal Rockstar met de marketing beginnen."

Tijdens de onthulling van de kwartaalcijfers liet Take-Two weten dat het verwacht om het komende fiscale jaar zo'n 8 miljard dollar te verdienen dankzij Grand Theft Auto 6. Ook werd wederom de releasedatum van het langverwachte spel benadrukt: 19 november. Tot slot werd onthuld dat er inmiddels bijna 230 miljoen exemplaren van Grand Theft Auto 5 zijn verkocht, en meer dan 85 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2.