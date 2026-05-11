Mensen met een PlayStation 4 die Grand Theft Auto 6 op hun wenslijst hebben staan, ontvangen inmiddels berichten waarin wordt voorgesteld om een PlayStation 5 te kopen zodat ze de game kunnen spelen.

Volgens meerdere bronnen op internet verstuurt Sony berichten en e-mails naar PS4-eigenaren die GTA 6 op hun wenslijst hebben staan. "Koop een PlayStation 5 om er klaar voor te zijn wanneer Grand Theft Auto 6 op 19 november 2026 uitkomt."

Op zich is het bericht logisch: Grand Theft Auto 6 komt alleen op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles uit, dus mensen met een PlayStation 4 kunnen de game niet spelen. Het feit dat Sony hier nu echter berichten voor uitstuurt, lijkt in ieder geval een positief teken te zijn dat de gecommuniceerde releasedatum echt gehaald wordt. Dat was lang niet altijd zeker, omdat het spel al meermaals is uitgesteld.

GTA-uitgever Take-Two Interactive communiceerde onlangs ook al dat de releasedatum zo goed als zeker is. "Ik denk dat veel mensen zich op op 19 november gaan ziekmelden", zo opperde de ceo van het bedrijf.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt als het goed is dus op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.