Die informatie komt van PlayStation Game Size en is waarschijnlijk correct. Het X-account speurt dagelijks de PlayStation-servers af naar aankomende games en hun bestandsgrootte. Waarschijnlijk is het spel gisteren op de PlayStation-servers geplaatst. Mogelijk is dat gedaan omdat er geruchten gaan dat er reviewcodes voor het spel zijn verstuurd, zodat journalisten aan de slag kunnen met de langverwachte game.

Het gaat daarbij om de reguliere editie van Grand Theft Auto 6. De Ultimate Edition is gezien het feit dat deze meer content bevat waarschijnlijk nog groter. Met 210 GB is GTA 6 een van de grotere games die op de PlayStation 5 uitkomt, en sowieso de grootste game die Rockstar Games ooit heeft ontwikkeld. De bestandsgrootte van de Xbox Series-versie is op dit moment niet bekend.

Nu de bestandsgrootte van GTA 6 bekend is, kunnen gamers die van plan zijn om het spel op release op 19 november te spelen alvast ruimte vrijmaken op hun console. De oorspronkelijke versie van de PlayStation 5 kwam met 825 GB aan schijfruimte, het huidige Slim-model met 1 TB en de PS5 Pro met 2 TB.

De bestandsgrootte kan op release overigens mogelijk nog groter worden. Het is waarschijnlijk dat er op of rond release één of meerdere patches uitkomen om de laatste puntjes op de i te zetten.

Overigens hoeven mensen die de game reserveren niet tot 19 november te wachten om GTA 6 te downloaden en installeren. Dat kan namelijk al vanaf 12 november - spelen kan alleen pas vanaf de releasedatum op 19 november. Ook de 'fysieke' editie van het spel wordt vanaf 12 november verkocht. Het gaat hier echter niet om een disk, maar om een downloadcode die in het doosje zit.

Welkom in Vice City

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl
Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

Nedgame
NedgameBeste prijs
€ 79,991 dag
Bekijk product
Coolblue.nl
Coolblue.nl
€ 79,99Pre-order
Bekijk product
bol.
bol.
€ 79,99Pre-order
Bekijk product

Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

Kieskeurig.nl
Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Nedgame
NedgameBeste prijs
€ 79,991 dag
Bekijk product
Coolblue.nl
Coolblue.nl
€ 79,99Pre-order
Bekijk product
bol.
bol.
€ 79,99Pre-order
Bekijk product

Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.