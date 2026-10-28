De bestandsgrootte van de PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto 6 is waarschijnlijk bekend. Het gaat om 210 GB.

Die informatie komt van PlayStation Game Size en is waarschijnlijk correct. Het X-account speurt dagelijks de PlayStation-servers af naar aankomende games en hun bestandsgrootte. Waarschijnlijk is het spel gisteren op de PlayStation-servers geplaatst. Mogelijk is dat gedaan omdat er geruchten gaan dat er reviewcodes voor het spel zijn verstuurd, zodat journalisten aan de slag kunnen met de langverwachte game.

Het gaat daarbij om de reguliere editie van Grand Theft Auto 6. De Ultimate Edition is gezien het feit dat deze meer content bevat waarschijnlijk nog groter. Met 210 GB is GTA 6 een van de grotere games die op de PlayStation 5 uitkomt, en sowieso de grootste game die Rockstar Games ooit heeft ontwikkeld. De bestandsgrootte van de Xbox Series-versie is op dit moment niet bekend.

Nu de bestandsgrootte van GTA 6 bekend is, kunnen gamers die van plan zijn om het spel op release op 19 november te spelen alvast ruimte vrijmaken op hun console. De oorspronkelijke versie van de PlayStation 5 kwam met 825 GB aan schijfruimte, het huidige Slim-model met 1 TB en de PS5 Pro met 2 TB.

De bestandsgrootte kan op release overigens mogelijk nog groter worden. Het is waarschijnlijk dat er op of rond release één of meerdere patches uitkomen om de laatste puntjes op de i te zetten.

Overigens hoeven mensen die de game reserveren niet tot 19 november te wachten om GTA 6 te downloaden en installeren. Dat kan namelijk al vanaf 12 november - spelen kan alleen pas vanaf de releasedatum op 19 november. Ook de 'fysieke' editie van het spel wordt vanaf 12 november verkocht. Het gaat hier echter niet om een disk, maar om een downloadcode die in het doosje zit.

Welkom in Vice City

Grand Theft Auto 6 komt uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Lees ook · Partnerbijdrage Je gegevens zijn gelekt... en dan begint het pas! In samenwerking met Bitdefender

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product Coolblue.nl € 79,99 Pre-order Bekijk product bol. € 79,99 Pre-order Bekijk product

Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product Coolblue.nl € 79,99 Pre-order Bekijk product bol. € 79,99 Pre-order Bekijk product