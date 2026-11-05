God of War Laufey, de niewue game in de God of War-gamefranchise, is met drie maanden uitgesteld. Het spel komt nu op 20 mei 2027 uit.

God of War Laufey werd afgelopen zomer aangekondigd en kreeg toen een releasedatum van 16 februari 2027. PlayStation-ontwikkelaar Santa Monica Studio kondigde gisteravond aan dat het spel echter is uitgesteld en op 20 mei 2027 uit zal komen.

"We nemen het vertrouwen dat fans in onze studio hebben om een uitzonderlijke ervaring te maken erg serieus. Met dat in het achterhoofd hebben we het besluit genomen om God of War Laufey's releasedatum naar 20 mei 2027 te verplaatsen. We zullen de extra tijd volledig benutten door de puntjes op de i te zetten en de volledige potentie van het spel te bereiken. Namens heel het team waarderen we jullie geduld en zullen we binnenkort meer updates delen!"

Over God of War: Laufey

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Lees hier alles over de game.

Ook nieuwe God of War-game met Kratos op komst

Overigens bevestigde de ontwikkelaar eerder ook dat er na Laufey nog een nieuwe God of War-game uitkomt waarin Kratos de hoofdrol speelt. De game zal direct aansluiten op het verhaal van God of War Laufey. Meer informatie over deze game is er nog niet.