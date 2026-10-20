Disney zou meerdere studio's overwegen voor de ontwikkeling van Star Wars Battlefront 3, waaronder Destiny- en Marathon-ontwikkelaar Bungie.

Dat wordt in een digitaal nummer van Electronic Gaming Monthly gemeld, dat vervolgens werd gedeeld door journalist Jeff Grubb. Hij meldt: "Er wordt agressief gezocht naar een ontwikkelpartner voor een nieuw deel. Tot nu toe is er niemand gekozen, maar ik heb over twee grote gamestudio's gehoord die in de running zijn."

Eén van de studio's die mogelijk Star Wars Battlefront 3 gaat maken, is EA Dice. Dat zou geen grote verrassing zijn: deze studio heeft ook de vorige twee games in de reeks gemaakt, die respectievelijk in 2015 en 2017 uitkwamen.

Een andere kanshebber is Bungie, en dat zou wel opmerkelijk zijn, omdat die studio nog nooit een dergelijke samenwerking is aangegaan. In 2025 bracht het bedrijf wel de Renegades-uitbreiding uit voor Destiny 2, die in samenwerking met Star Wars-beheerder Lucasfilm ontwikkeld is. De raakvlakken waren in Renegades voornamelijk cosmetisch, en Bungie heeft vooralsnog nooit een externe franchise gebruikt als basis voor één van diens games.

© Bungie

De studio werkte vroeger aan Halo onder Xbox, ontwikkelde daarna Destiny en het vervolg en maakt inmiddels al wat jaren onderdeel uit van Sony PlayStation. Het meest recente wapenfeit van de studio is Marathon. De laatste jaren zijn er wel meerdere ontslagrondes binnen de studio's gevallen.

Hoe dan ook hebben Disney (en Lucasfilm), EA of Bungie niet gereageerd op geruchten. Aangezien het er op lijkt dat er nog niet eens een studio is gekozen, is de ontwikkeling van het spel waarschijnlijk ook nog niet begonnen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat een Star Wars Battlefront 3 ergens binnen de komende jaren uitkomt.

Afwisseling tussen kleine en grote Star Wars-games

De geruchten rondom Star Wars Battlefront 3 volgen een interessant statement van Doug Reilly, de Vice President van Lucasfilm Games, uit een interview met The Game Business. Hij stelt namelijk dat hoewel grote games als een nieuwe Battlefront een groot onderdeel van de strategie rondom Star Wars-spellen zijn, er ook veel ruimte is om dit af te wisselen met kleinschalerige releases.

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"Kleinere games zijn zeker onderdeel van de strategie. Uiteraard is het maken van de grote AAA-games als Battlefront daar een centraal onderdeel van. [...] Het hoeft niet altijd AAA te zijn, soms kan het AA zijn. Dat gaat echt om de ervaring die we leveren en de fantasie die we vervullen. En soms zijn die fantasieën niet AAA. Soms zijn ze kleiner qua schaal."

© Bit Reactor

Dit statement volgt natuurlijk de successen van zowel Star Wars Zero Company als Star Wars: Galactic Racer. Beiden games die in de afgelopen maanden uit zijn komen, en populaire genres als shooters inruilen voor meer niche insteken, met tactische gameplay en races. Deze aanpak schijnt goed uit te pakken voor Lucasfilm Games.

Maar, zoals Reilly al aangeeft, er zijn ook grootschalige games in aankomst. Mogelijk dus een Battlefront 3, maar er wordt ook al jaren gewerkt aan een remake van de rpg-klassieker Knights of the Old Republic. Verder is ontwikkelaar Respawn Entertainment bezig met het derde deel van de Jedi-trilogie, wat meer actie- en avontuur-geörienteerde spellen zijn. Recent kwam ook naar buiten dat Fortnite-ontwikkelaar Epic Games met veel gebruik van AI werkt aan een shooter waarin zowel Star Wars- als Marvel-personages speelbaar zijn.

© Respawn Entertainment

Over de Star Wars Battlefront-games

In 2004 en 2005 kwamen de klassieke Star Wars Battlefront-games uit die werden ontwikkeld door Pandemic Studios. Vorig decennium werd de reeks van een reboot voorzien met Star Wars Battlefront en Star Wars Battlefront 2, ontwikkeld door EA Dice.