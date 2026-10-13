Epic Games, de ontwikkelaar van het gigantisch populaire spel Fortnite, heeft ontwikkelaars blijkbaar de opdracht gegeven om voor een nieuwe game die in ontwikkeling is voornamelijk AI in te zetten in plaats van programmeercodes met de hand te schrijven.

Dat claimt Bloomberg te hebben vernomen. Het gaat om een nog onaangekondigde shooter die in samenwerking met Disney wordt gemaakt. Het was al bekend dat Disney samenwerkte met Epic - het eerstgenoemde bedrijf investeerde zelfs 1,5 miljard dollar in Epic Games in 2024. Deze shooter zou daarbij personages uit zowel Star Wars als Marvel bevatten.

AI voert de boventoon

Volgens de reportage heeft de leiding van Epic Games vorige week werknemers opgedragen AI op de eerste plek te zetten bij de ontwikkeling van de game. Het is de bedoeling dat AI wordt gebruikt om codes te genereren waarop de game draait, waarna daadwerkelijke ontwikkelaars het kunnen perfectioneren.

Sommige werknemers zouden geschokt hebben gereageerd op de koerswijziging. Het gebruik van AI komt ook steeds vaker voor binnen gameontwikkeling, maar het is wel controversieel - sommige consumenten boycotten zelfs games die met behulp van AI zijn gemaakt. Gameontwikkeling waarbij AI het leeuwendeel van het werk doet komt echter nog zelden voor, en dat een groot bedrijf als Epic Games deze strategie gebruikt valt dus extra op.

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Bevestiging van Epic

Een woordvoerder van Epic bevestigde aan Bloomberg dat het inderdaad AI inzet om ontwikkeling te versnellen. De CEO van het bedrijf, Tim Sweeney, schreef daarnaast op social media dat er grote veranderingen spelen binnen Epic. "Waarbij we ontwikkelaars verplaatsen om AI-ontwikkeling maximaal te accelereren. Het doel is niet om hetzelfde met minder mensen te doen, maar om iedereen meer en betere dingen te laten doen."