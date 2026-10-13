Dat claimt Bloomberg te hebben vernomen. Het gaat om een nog onaangekondigde shooter die in samenwerking met Disney wordt gemaakt. Het was al bekend dat Disney samenwerkte met Epic - het eerstgenoemde bedrijf investeerde zelfs 1,5 miljard dollar in Epic Games in 2024. Deze shooter zou daarbij personages uit zowel Star Wars als Marvel bevatten.
AI voert de boventoon
Volgens de reportage heeft de leiding van Epic Games vorige week werknemers opgedragen AI op de eerste plek te zetten bij de ontwikkeling van de game. Het is de bedoeling dat AI wordt gebruikt om codes te genereren waarop de game draait, waarna daadwerkelijke ontwikkelaars het kunnen perfectioneren.
Sommige werknemers zouden geschokt hebben gereageerd op de koerswijziging. Het gebruik van AI komt ook steeds vaker voor binnen gameontwikkeling, maar het is wel controversieel - sommige consumenten boycotten zelfs games die met behulp van AI zijn gemaakt. Gameontwikkeling waarbij AI het leeuwendeel van het werk doet komt echter nog zelden voor, en dat een groot bedrijf als Epic Games deze strategie gebruikt valt dus extra op.
Bevestiging van Epic
Een woordvoerder van Epic bevestigde aan Bloomberg dat het inderdaad AI inzet om ontwikkeling te versnellen. De CEO van het bedrijf, Tim Sweeney, schreef daarnaast op social media dat er grote veranderingen spelen binnen Epic. "Waarbij we ontwikkelaars verplaatsen om AI-ontwikkeling maximaal te accelereren. Het doel is niet om hetzelfde met minder mensen te doen, maar om iedereen meer en betere dingen te laten doen."
Verdere details over de game die Epic samen met Disney maakt zijn er nog niet. Volgens geruchten is het spel al enkele jaren in ontwikkeling, maar verloopt deze ontwikkeling minder snel dan verwacht. Het gebruik van AI zou dit proces mogelijkerwijs kunnen versnellen.