De nominaties voor de Grammy Awards zijn bekendgemaakt, en daarmee ook de games die kansmaken op de felbegeerde muziekprijs.

Sinds 2023 wordt er elk jaar ook een Grammy uitgedeeld voor gamesoundtracks. Eerder wonnen de games Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Star Wars Jedi: Survivor, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord en Sword of the Sea de prijs.

Dit jaar zijn er weer vijf nominaties voor gamesoundtracks bekendgemaakt. Het gaat om de volgende spellen (en de bijbehorende componisten):

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes (John Paesano)

007: First Light (Joe Henson & Alexis Leon Smith)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Marvel’s Wolverine (David Fleming)

Star Wars: Zero Company (Gordy Haab)

Opvallend genoeg zijn vier van de vijf genomineerden gebaseerd op een licentie, zoals Star Wars, Wolverine, James Bond en Avatar. Alleen Ghost of Yotei is een unieke game-IP, in dit geval van Sony.

Eerdere winnaars en genomineerden keren terug

Gordy Haab, die de soundtrack van Star Wars: Zero Company heeft gemaakt, heeft al eerder een Grammy voor een gamesoundrack gewonnen. In 2024 won hij die samen met Stephen Barton voor de soundtrack van Star Wars Jedi: Survivor. Vorig jaar was Haab ook genomineerd voor de soundtrack van Indiana Jones and the Great Circle.

Ook John Paesano heeft eerder al een nominatie op zijn naam gehad. Vorig jaar werd hij genomineerd voor de soundtrack van Marvel's Spider-Man 2. Dit jaar maakt hij dus kans dankzij zijn werk aan de Avatar: Frontiers of Pandora-uitbreiding From the Ashes.

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Uitreiking is op 7 februari