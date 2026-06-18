De bedrijven lieten weten dat het om 'PlayStation' gaat - het is onbekend of daarmee PlayStation 4, PlayStation 5 of beide consoles worden bedoeld.
Het gaat daarbij zover bekend om een directe overzetting van de in 2010 en 2012 verschenen games. Die kwamen ook wel op PlayStation 3 uit, maar zijn dus niet op PS4 en PS5 speelbaar - tot ergens aankomende juli dus.
De games zijn overigens wel nog gewoon speelbaar op moderne Xbox-consoles, ondanks de release op Xbox 360. Dat komt door het uitgebreide backwards compatibility-programma van Xbox.
De PlayStation-versies van Black Ops en Black Ops 2 zullen niet alleen de singleplayercampagnes bevatten, maar ook de multiplayermodi en Zombies. Dat betekent dus ook dat spelers straks aan de slag kunnen met klassieke multiplayermaps als Summit, Array, Firing Range en natuurlijk Nuketown.