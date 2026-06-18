Activision en Treyarch hebben officieel aangekondigd dat Call of Duty: Black Ops en Call of Duty: Black Ops 2 naar moderne PlayStation-consoles komen.

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De bedrijven lieten weten dat het om 'PlayStation' gaat - het is onbekend of daarmee PlayStation 4, PlayStation 5 of beide consoles worden bedoeld.

Het gaat daarbij zover bekend om een directe overzetting van de in 2010 en 2012 verschenen games. Die kwamen ook wel op PlayStation 3 uit, maar zijn dus niet op PS4 en PS5 speelbaar - tot ergens aankomende juli dus.

De games zijn overigens wel nog gewoon speelbaar op moderne Xbox-consoles, ondanks de release op Xbox 360. Dat komt door het uitgebreide backwards compatibility-programma van Xbox.