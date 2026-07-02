Sony heeft de PlayStation Plus Essential-games van juli bekendgemaakt. Een van de spellen die leden gratis kunnen claimen, is het in 2023 verschenen Call of Duty: Modern Warfare 3.

Het bedrijf maakte de PlayStation Plus Essential-games van de maand op PlayStation Blog bekend. De games hieronder kunnen vanaf 7 juli tot en met 3 augustus gratis geclaimd worden voor alle PlayStation Plus-leden.

Zolang met een PS Plus-abonnement heeft, blijven deze games speelbaar. Laat men het abonnement aflopen, dan niet meer, maar zodra men weer lid wordt zijn de games weer speelbaar. Sony biedt elke maand een aantal gratis games om te claimen aan voor leden.

De gratis games

De volgende drie games kunnen vanaf 7 juli geclaimd worden voor mensen een PlayStation Plus Essential-, Extra- of Premium-abonnement:

Call of Duty: Modern Warfare 3: Het gaat hier specifiek om een cross-gen-bundel. Dat betekent dat zowel PlayStation 5- als PlayStation 4-gamers met het spel aan de slag kunnen. Modern Warfare 3 verscheen zoals gezegd in 2023 en bevat een singleplayercampagne waarin Captain Price en Task Force 141 het tegen de oorlogscrimineel Vladimir Makarov opnemen. De multiplayer bevat de zestien maps uit het in 2009 verschenen Modern Warfare 2 met verbeterde graphics en nieuwe modi. Daarnaast heeft het spel ook een Zombies-modus waarin spelers in teamverband samenwerken om een vuist te maken tegen hordes zombies.

CrossCode: Deze game voor PS5 en PS4 betreft een 2D-actie-rpg met een pixelig retro uiterlijk. De 16-bit achtige graphics geven spelers het gevoel dat ze een klassieke rpg spelen. Daarbij worden de puzzels uit klassieke kerkers uit actie-adventuregames gecombineerd met een grote variatie aan items uit rpg's. Spelers besturen Lea, een speler van een fictionele mmorpg genaamd CrossWorlds, die opeens ontwaakt in het spel zelf en niet meer kan praten.

For the King 2: Ook dit spel is een rpg die zowel op PlayStation 5 als PlayStation 4 speelbaar is. Spelers gaan met z'n vieren via coöperatieve gameplay of alleen op pad in de fantasiewereld Fahrul om de tirannieke koningin Rosomon te verslaan. Daarbij wordt typische rpg-gameplay gecombineerd met roguelite elementen.

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