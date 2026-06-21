Goed om te weten: de PlayStation-versies van Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 die eerder deze week zijn aangekondigd, zijn pure overzettingen en dus geen remakes of remasters.

Dat heeft uitgever Activision aan Eurogamer toegegeven. "We hebben contact opgenomen met Activision om duidelijkheid te krijgen over wat spelers kunnen verwachten. De uitgever bevestigde dat de Black Ops 1 en 2-rereleases naar PlayStation 4 en PlayStation 5 komen, en benadrukte dat het overzettingen zijn, geen remasters.

Dat houdt in dat er waarschijnlijk geen concrete aanpassingen in de games zitten om de shooters uit te rusten met features en audiovisuele presentatie die past bij de moderne tijd. Aan de ene kant is dat jammer, maar aan de andere kant willen sommige spelers juist de oorspronkelijke ervaring kunnen beleven, en zij zullen dan ook aan het goede adres zijn.

Overigens is het wel nog goed mogelijk dat beide spellen lichte updates krijgen die ze soepeler laten draaien op de moderne consoles. Denk bijvoorbeeld aan verbeterde resoluties en framerates. Toch is het goed om met deze informatie nu de verwachtingen bij te stellen.

Call of Duty: Black Ops en Black Ops 2 op PlayStation-consoles

Eerder deze week werd al aangekondigd dat de eerste twee Black Ops-games naar moderne PlayStation-consoles zouden komen. Het gaat om directe overzettingen van de in 2010 en 2012 verschenen games. Die kwamen ook wel op PlayStation 3 uit, maar zijn dus niet op PS4 en PS5 speelbaar - tot ergens aankomende juli. Een precieze releasedatum is er nog niet. De games zijn overigens wel nog gewoon speelbaar op moderne Xbox-consoles, ondanks de release op Xbox 360. Dat komt door het uitgebreide backwards compatibility-programma van Xbox.

De PlayStation-versies van Black Ops en Black Ops 2 zullen hopelijk niet alleen de singleplayercampagnes bevatten, maar mogelijk ook de multiplayermodi en Zombies. Dat betekent dus ook dat spelers straks waarschijnlijk aan de slag kunnen met klassieke multiplayermaps als Summit, Array, Firing Range en natuurlijk Nuketown.

Nieuwe Call of Duty ook in aantocht

Mensen die liever nieuwe games spelen, moeten nog even langer geduld hebben. Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt namelijk op 16 oktober op alle moderne platforms. Modern Warfare 4 draait (deels) om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt natuurlijk ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.