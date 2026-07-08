Motorola edge 70 Pro
De Pluspunten
- Eigen smoel, houdt prettig vast
- Specificaties zijn dik in orde
- Lekker lange accuduur
De Minpunten
- Drukke software had langer updates mogen krijgen
- Gekromd scherm bevalt niet iedereen
De Motorola edge 70 Pro is een smartphone met een bijzonder uiterlijk, lange accuduur en specificaties die tot een goede gebruikservaring leiden. Het updatebeleid had wel beter gekund. Wij vinden dat de smartphone een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding biedt.
Productprijzen
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|Categorie
|Specificatie
|Display
|6,78 inch Extreme AMOLED & Super HD, 144 Hz, 2772 x 1272 pixels (450 PPI), HDR10+, anti-kras display
|Processor
|MediaTek Dimensity 8500 Extreme Octa-Core (tot 3,4 GHz)
|Geheugen
|8 GB RAM
|Opslag
|256 GB
|Batterij
|6500 mAh, 90 W snelladen via USB-C (Power Delivery), draadloos opladen, batterijduur tot bijna 68 uur
|Camera achter
|Drie camera's: 50 MP hoofdcamera (OIS), 50 MP ultragroothoek/macro, 50 MP telelens met 3,5x optische zoom en 50x digitale zoom
|Camera voor
|50 MP met gezichtsherkenning
|Video
|4K video-opname met optische beeldstabilisatie
|Software
|Android 16.0 met Google Gemini AI-assistent, 3 OS-updates en 5 jaar beveiligingspatches
|Bouw
|Kunststof en glas, IP68 stof- en waterdicht, 16,27 x 7,56 x 0,71 cm, 190 gram
|Connectiviteit
|5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, dual-sim (Nano-sim en eSIM)
|Extra's
|Vingerafdruksensor, stereo luidsprekers, uitgebreide AI-beeldfuncties, inclusief beschermcase en USB-C kabel (lader niet meegeleverd)
Smaakvol ontwerp
De Motorola edge 70 Pro heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is al serieus in prijs gezakt. Dat betekent dat je voor een scherpe prijs een smartphone krijgt die erg premium overkomt. Motorola verkoopt deze dunne smartphone in diverse kleuren, met uiteenlopende afwerkingen. Van wol tot het door ons geteste hout: dit is geen dertien-in-een-dozijn-ontwerp. Wij vinden het (duurzaam verkregen, FSC-gecertificeerd) hout er tof uitzien en lekker vasthouden. Vingerafdrukken zie je niet terug op het materiaal. De achterkant is wel glad. Meer reliëf was welkom geweest.
Een reden dat de Motorola edge 70 Pro fijn in de hand ligt, is dat hij voor een grote smartphone best licht (190 gram) en dun (7,2 millimeter) is. Het slanke ontwerp leidt niet tot praktische tegenvallers, want het toestel is 'gewoon' waterdicht, stofbestendig en kan volgens Motorola tegen een valpartij.
Erg vloeiend scherm
Het grote 6,78 inch-scherm van de edge 70 Pro is uitstekend. Waarom? Het oledscherm toont erg fraaie kleuren, de maximale helderheid is ruim genoeg om het display prettig te bekijken op zomerse dagen en het beeld oogt heel scherp dankzij de maximale resolutie van 2772 x 1272 pixels. Dat is dus scherper dan Full-HD (1920 x 1080 pixels). De verversingssnelheid van maximaal 144 Hz laat het beeld ook lekker vloeiend aanvoelen.
We hebben gemengde gevoelens over Motorola's keuze om het scherm te laten krommen aan de zijkanten. Ja, het ziet er cool uit en voelt bij het vegen premium aan. Maar het maakt de telefoon ook gevoeliger voor schade en sommige mensen vinden een vlak scherm prettiger in gebruik.
Specificaties
In de smartphone draait een snelle MediaTek-chip met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagcapaciteit. Een prima combinatie anno 2026, want dit jaar zijn werkgeheugen en opslagcapaciteit véél duurder geworden. Dat merkt Motorola ook, want vorig jaar stopte het merk vaker 12 GB werkgeheugen en/of 512 GB opslag in zijn (duurdere) midrange telefoons. Prijstechnisch is dat nu niet meer te verantwoorden.
Een positieve verrassing is de accuduur van de Motorola edge 70 Pro. Het dunne en relatief lichte toestel heeft namelijk een opvallend grote batterij. De 6500mAh accu houdt het bij ons zorgeloos een lange dag vol. Voor de lunch op de tweede dag hebben we de oplader pas nodig. Opladen kan draadloos of via usb-c. Een adapter moet je zelf regelen, want in de doos zit alleen een usb-c-kabel.
Drie camera's achterop
De Motorola edge 70 Pro heeft een goede selfiecamera met veel pixels, die zeker bij voldoende (dag)licht erg fijne selfies en vlogs maakt. Belangrijker zijn de camera's op de achterkant, en ook die staan hun mannetje. De hoofdcamera van 50 megapixel is betrouwbaar en levert scherpe en kleurrijke resultaten af. Bij minder licht vinden we de foto's ook ruim voldoende voor een smartphone in dit prijssegment. De groothoekcamera (ook 50 megapixel) die een extra wijde foto of video maakt, doet dat prima maar is kwalitatief niet opvallend.
Zoals wel meer midrange telefoons beschikt de Motorola edge 70 Pro over een optische zoomcamera. Je kunt het beeld 3,5 keer dichterbij halen zonder aan kwaliteit in te leveren. Hoewel 3,5 keer niet veel klinkt, zie je op onderstaande foto's dat het toch een prettige functie is. Verder inzoomen kan ook, maar dan gaat de kwaliteit wél achteruit.
Software
Van een smartphone in dit prijssegment mag je jarenlang updates verwachten. Het Motorola updatebeleid is degelijk, maar minder sterk dan bij sommige concurrenten. De edge 70 Pro krijgt slechts drie Android-upgrades, waarvan er één naar Android 17 is. Google heeft Android 17 al uitgebracht, dus Motorola's eerste update voelt nogal als een sigaar uit eigen doos. De vijf jaar beveiligingsupdates is netter.
Motorola's softwareschil over Android heen is rustig en bevat – al jaren – handige functies, zoals de telefoon twee keer schudden om de zaklamp te (de)activeren. We vinden het wel jammer dat de fabrikant allemaal commerciële apps meelevert. Dat mag wel een tandje minder.
Conclusie: Motorola edge 70 Pro kopen?
De Motorola edge 70 Pro is een smartphone met een bijzonder uiterlijk, lange accuduur en specificaties die tot een goede gebruikservaring leiden. Het updatebeleid had wel beter gekund. Wij vinden dat de smartphone een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding biedt.
Veelgestelde vragen
Wat is een goede midrange smartphone in 2026?
Hoe belangrijk is accuduur bij het kiezen van een smartphone?
Welke camera's zijn nuttig op een smartphone?
Hoe lang moet een Android-smartphone updates krijgen?
Waar moet je op letten bij een smartphone rond 600 euro?
Motorola Motorola edge 70 pro 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Hout