De Motorola edge 70 Pro bewijst dat een midrange smartphone er niet saai uit hoeft te zien. Dit toestel is niet alleen slank en licht, maar lijkt ook wel van hout gemaakt. De buitenkant maakt dus meteen indruk, maar uiteindelijk telt natuurlijk ook hoe goed de edge 70 Pro als smartphone presteert. Is dit een van de beste midrange smartphones in zijn prijsklasse? Je leest het in deze review.

Motorola edge 70 Pro 8,5 / 10 Score De Pluspunten Eigen smoel, houdt prettig vast

Specificaties zijn dik in orde

Lekker lange accuduur De Minpunten Drukke software had langer updates mogen krijgen

Gekromd scherm bevalt niet iedereen De Motorola edge 70 Pro is een smartphone met een bijzonder uiterlijk, lange accuduur en specificaties die tot een goede gebruikservaring leiden. Het updatebeleid had wel beter gekund. Wij vinden dat de smartphone een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

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Categorie Specificatie Display 6,78 inch Extreme AMOLED & Super HD, 144 Hz, 2772 x 1272 pixels (450 PPI), HDR10+, anti-kras display Processor MediaTek Dimensity 8500 Extreme Octa-Core (tot 3,4 GHz) Geheugen 8 GB RAM Opslag 256 GB Batterij 6500 mAh, 90 W snelladen via USB-C (Power Delivery), draadloos opladen, batterijduur tot bijna 68 uur Camera achter Drie camera's: 50 MP hoofdcamera (OIS), 50 MP ultragroothoek/macro, 50 MP telelens met 3,5x optische zoom en 50x digitale zoom Camera voor 50 MP met gezichtsherkenning Video 4K video-opname met optische beeldstabilisatie Software Android 16.0 met Google Gemini AI-assistent, 3 OS-updates en 5 jaar beveiligingspatches Bouw Kunststof en glas, IP68 stof- en waterdicht, 16,27 x 7,56 x 0,71 cm, 190 gram Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, dual-sim (Nano-sim en eSIM) Extra's Vingerafdruksensor, stereo luidsprekers, uitgebreide AI-beeldfuncties, inclusief beschermcase en USB-C kabel (lader niet meegeleverd)

Smaakvol ontwerp

De Motorola edge 70 Pro heeft een adviesprijs van 599 euro, maar is al serieus in prijs gezakt. Dat betekent dat je voor een scherpe prijs een smartphone krijgt die erg premium overkomt. Motorola verkoopt deze dunne smartphone in diverse kleuren, met uiteenlopende afwerkingen. Van wol tot het door ons geteste hout: dit is geen dertien-in-een-dozijn-ontwerp. Wij vinden het (duurzaam verkregen, FSC-gecertificeerd) hout er tof uitzien en lekker vasthouden. Vingerafdrukken zie je niet terug op het materiaal. De achterkant is wel glad. Meer reliëf was welkom geweest.

Foto: Rens Blom

Een reden dat de Motorola edge 70 Pro fijn in de hand ligt, is dat hij voor een grote smartphone best licht (190 gram) en dun (7,2 millimeter) is. Het slanke ontwerp leidt niet tot praktische tegenvallers, want het toestel is 'gewoon' waterdicht, stofbestendig en kan volgens Motorola tegen een valpartij.

Erg vloeiend scherm

Het grote 6,78 inch-scherm van de edge 70 Pro is uitstekend. Waarom? Het oledscherm toont erg fraaie kleuren, de maximale helderheid is ruim genoeg om het display prettig te bekijken op zomerse dagen en het beeld oogt heel scherp dankzij de maximale resolutie van 2772 x 1272 pixels. Dat is dus scherper dan Full-HD (1920 x 1080 pixels). De verversingssnelheid van maximaal 144 Hz laat het beeld ook lekker vloeiend aanvoelen.

Foto: Rens Blom Het scherm laat een erg goede indruk achter.

We hebben gemengde gevoelens over Motorola's keuze om het scherm te laten krommen aan de zijkanten. Ja, het ziet er cool uit en voelt bij het vegen premium aan. Maar het maakt de telefoon ook gevoeliger voor schade en sommige mensen vinden een vlak scherm prettiger in gebruik.

Foto: Rens Blom De gekromde schermranden zullen niet iedereen bevallen.

Specificaties

In de smartphone draait een snelle MediaTek-chip met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagcapaciteit. Een prima combinatie anno 2026, want dit jaar zijn werkgeheugen en opslagcapaciteit véél duurder geworden. Dat merkt Motorola ook, want vorig jaar stopte het merk vaker 12 GB werkgeheugen en/of 512 GB opslag in zijn (duurdere) midrange telefoons. Prijstechnisch is dat nu niet meer te verantwoorden.



Een positieve verrassing is de accuduur van de Motorola edge 70 Pro. Het dunne en relatief lichte toestel heeft namelijk een opvallend grote batterij. De 6500mAh accu houdt het bij ons zorgeloos een lange dag vol. Voor de lunch op de tweede dag hebben we de oplader pas nodig. Opladen kan draadloos of via usb-c. Een adapter moet je zelf regelen, want in de doos zit alleen een usb-c-kabel.

Foto: Rens Blom Opladen doet de smartphone via zijn usb-c-poort of draadloos.

Drie camera's achterop

De Motorola edge 70 Pro heeft een goede selfiecamera met veel pixels, die zeker bij voldoende (dag)licht erg fijne selfies en vlogs maakt. Belangrijker zijn de camera's op de achterkant, en ook die staan hun mannetje. De hoofdcamera van 50 megapixel is betrouwbaar en levert scherpe en kleurrijke resultaten af. Bij minder licht vinden we de foto's ook ruim voldoende voor een smartphone in dit prijssegment. De groothoekcamera (ook 50 megapixel) die een extra wijde foto of video maakt, doet dat prima maar is kwalitatief niet opvallend.

Foto: Rens Blom Deze foto's zijn bij daglicht gemaakt met de hoofdcamera.

Zoals wel meer midrange telefoons beschikt de Motorola edge 70 Pro over een optische zoomcamera. Je kunt het beeld 3,5 keer dichterbij halen zonder aan kwaliteit in te leveren. Hoewel 3,5 keer niet veel klinkt, zie je op onderstaande foto's dat het toch een prettige functie is. Verder inzoomen kan ook, maar dan gaat de kwaliteit wél achteruit.

Foto: Rens Blom Deze foto's zijn gemaakt op een zonnige dag. Van boven naar beneden: hoofdcamera, groothoekcamera, 3,5 keer zoom en 7 keer zoom.

Software

Van een smartphone in dit prijssegment mag je jarenlang updates verwachten. Het Motorola updatebeleid is degelijk, maar minder sterk dan bij sommige concurrenten. De edge 70 Pro krijgt slechts drie Android-upgrades, waarvan er één naar Android 17 is. Google heeft Android 17 al uitgebracht, dus Motorola's eerste update voelt nogal als een sigaar uit eigen doos. De vijf jaar beveiligingsupdates is netter.

Foto: Rens Blom Motorola wil heel graag dat je extra apps installeert op je toestel. Sommige apps kun je tegenhouden, andere apps niet.

Motorola's softwareschil over Android heen is rustig en bevat – al jaren – handige functies, zoals de telefoon twee keer schudden om de zaklamp te (de)activeren. We vinden het wel jammer dat de fabrikant allemaal commerciële apps meelevert. Dat mag wel een tandje minder.

Conclusie: Motorola edge 70 Pro kopen?

De Motorola edge 70 Pro is een smartphone met een bijzonder uiterlijk, lange accuduur en specificaties die tot een goede gebruikservaring leiden. Het updatebeleid had wel beter gekund. Wij vinden dat de smartphone een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding biedt.

Veelgestelde vragen Wat is een goede midrange smartphone in 2026? Een goede midrange smartphone biedt in 2026 minimaal een vloeiend oledscherm, 8 GB werkgeheugen, voldoende opslag en meerdere jaren beveiligingsupdates. Ook accuduur, camera's en oplaadsnelheid wegen zwaar mee. Toestellen zoals de Motorola edge 70 Pro laten zien dat midrange telefoons steeds vaker premium functies combineren met een lagere prijs dan echte topmodellen. Hoe belangrijk is accuduur bij het kiezen van een smartphone? Accuduur is een van de belangrijkste keuzecriteria, omdat een smartphone dagelijks intensief wordt gebruikt. Een batterij van 5000 mAh of groter is in 2026 gebruikelijk bij Android-telefoons, maar efficiëntie van de processor en software speelt ook mee. Een toestel met lange accuduur voorkomt tussentijds opladen en is vooral handig voor wanneer je veel onderweg bent en/of heel veel schermtijd hebt. Welke camera's zijn nuttig op een smartphone? De hoofdcamera is het belangrijkst, omdat die de meeste foto's en video's maakt. Een groothoekcamera is handig voor landschappen, gebouwen en groepsfoto's. Een telecamera of optische zoomcamera biedt betere ingezoomde beelden dan digitale zoom. Megapixels zeggen niet alles: sensorformaat, beeldverwerking en prestaties bij weinig licht bepalen vaak meer van de fotokwaliteit. Hoe lang moet een Android-smartphone updates krijgen? Een Android-telefoon rond 600 euro moet bij voorkeur minimaal 4 tot 5 jaar beveiligingsupdates krijgen. Android-versie-upgrades zijn prettig, maar beveiligingspatches zijn belangrijker voor veilig dagelijks gebruik. Bij duurdere midrange en high-end telefoons wordt een langer updatebeleid steeds normaler. Let daarom vóór aankoop niet alleen op specificaties, maar ook op de updatebelofte van de fabrikant. Waar moet je op letten bij een smartphone rond 600 euro? Bij een smartphone rond 600 euro mag je een goed oledscherm, snelle prestaties, ruime opslag, sterke accuduur en bruikbare camera's verwachten. Controleer daarnaast het updatebeleid, draadloos opladen, waterbestendigheid en de hoeveelheid vooraf geïnstalleerde apps. De beste keuze hangt af van je prioriteit: camera, batterij, software, scherm of ontwerp.